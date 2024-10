Algérie: Sortie de la promotion combinée des agents de contrôle des écoles des douanes d'Oran et Ouled Mimoun

Oran — Le Directeur général des douanes algériennes, le Général Major Abdelhafidh Bakhouche a supervisé, mercredi à l'Ecole supérieure des douanes d'Oran, la cérémonie de sortie de la promotion combinée des agents de contrôle des écoles des douanes d'Oran et d'Ouled Mimoun (Tlemcen).

Cette promotion comprend 441 étudiants, dont 253 ayant reçu leur formation au niveau de l'Ecole supérieure des douanes d'Oran et 188 autres à l'Ecole des douanes d'Ouled Mimoun.

Le Directeur de l'Ecole supérieure des douanes d'Oran, le Contrôleur général Amani Abdelkader a souligné dans son intervention, lors de cette cérémonie, qui a vu la présence des autorités locales civiles et militaires, que cette promotion a reçu une formation spécialisée d'une durée de neuf mois, qui a englobé un programme théorique et une formation paramilitaire, tout au long du premier stage au niveau de l'Ecole Supérieure des Douanes d'Oran et de l'Ecole des Douanes d'Ouled Mimoun à Tlemcen, en plus d'une période de formation pratique au niveau de différents services externes de l'administration.

Le même responsable a souligné la détermination de l'école à continuer d'élever le niveau de formation pour faire face aux nouveaux défis, à la lumière des conditions économiques mondiales caractérisées par la concurrence et les risques auxquels l'économie nationale est confrontée.

Il a ajouté que l'adoption du nouveau système informatique des douanes a contribué à élever le niveau de professionnalisme et de disponibilité, notamment en ce qui concerne la numérisation de toutes les opérations douanières, en particulier l'exportation et l'importation.

Le Contrôleur général Amani Abdelkader a appelé les étudiants à accorder à l'aspect professionnel et moral tout leur intérêt, en s'attachant aux principes de citoyenneté et d'éthique, et de préserver les droits du citoyen consacrés par la Constitution, lors de l'exercice de leurs fonctions.

La promotion a été baptisée du nom du regretté douanier Moulay Abdelkader (1972-2019), que le corps douanier a perdu après une carrière professionnelle honorable passée dans différents services douaniers, au sein desquels il a travaillé, depuis sa première nomination au niveau de l'Inspection générale des douanes, avant d'occuper divers postes qualitatifs dans lesquels il a exercé avec dévouement et sincérité au service de la nation et de l'institution douanière, selon un aperçu sur ce douanier.

Le programme de la cérémonie de remise des diplômes a porté sur de nombreuses activités et défilés, en plus de la remise de certificats et de grades aux étudiants lauréats.

Par ailleurs, le Directeur général des douanes algériennes, le Général Major Abdelhafidh Bakhouche, a visité le siège de la Direction de l'Inspection des douanes du port d'Oran.