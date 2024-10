Afrique: Maimouna Ba reçoit la distinction Nansen 2024 du HCR pour les réfugiés pour le continent

Maimouna Ba, une défenseuse infatigable des femmes et enfants déplacés de force au Burkina Faso, a été nommée la Lauréate Régionale 2024 pour l'Afrique de la distinction Nansen du HCR pour les réfugiés.

Ce prix reconnaît les individus et organisations qui font preuve d'un dévouement exceptionnel dans la protection des réfugiés, des personnes déplacées et apatrides. Le travail de Maimouna, qui a permis à plus de 400 femmes déplacées de force de devenir financièrement indépendantes et à plus de 100 enfants déplacés de force de retourner à l'école, illustre la résilience et l'espoir face à la crise humanitaire dans la région du Sahel.

Le Sahel central accueille plus de 3,4 millions de personnes déplacées de force, dont 567 000 réfugiés et demandeurs d'asile ainsi que 2,9 millions de personnes déplacées internes (PDI). Le travail de Maimouna répond à leurs besoins essentiels, en offrant des opportunités éducatives et une autonomisation économique à ceux qui sont les plus touchés par la crise actuelle.

Née dans la région du Sahel au Burkina Faso, Maimouna appartient à la première génération de femmes de sa famille à recevoir une éducation formelle. Malgré les nombreux défis qu'elle a rencontrés, elle a poursuivi ses études et obtenu une licence en marketing et gestion. En 2016, Maimouna a commencé à aider les familles déplacées fuyant la violence, en collectant des dons et en obtenant des parrainages.

Son engagement pour l'autonomisation des femmes et des enfants l'a amenée à co-fonder une organisation axée sur l'entrepreneuriat pour les femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de la coexistence pacifique. L'initiative de bourses d'études de Maimouna offre une éducation, un soutien psychosocial et une protection contre l'exploitation aux enfants orphelins et déplacés.

Face aux défis croissants dans la région du Sahel, le travail de Maimouna Ba se distingue comme un symbole puissant d'espoir et de résilience. Ses efforts pour autonomiser les femmes et les enfants déplacés ne changent pas seulement des vies, mais contribuent aussi à la consolidation de la paix et à la reconstruction des communautés. L'engagement et l'impact de Maimouna sont une source d'inspiration, et sa reconnaissance par la distinction Nansen du HCR pour les réfugiés est amplement méritée.

Aujourd'hui âgée de 28 ans, Maimouna a acquis une reconnaissance étendue et le titre affectueux de « Maman Sahélienne ». Son leadership et son engagement ont également été honorés lors du Sommet des Jeunes Activistes 2023 à Genève, où elle a été nommée l'une des cinq lauréates pour ses remarquables contributions à la consolidation de la paix et à l'autonomisation des communautés.

En tant que Lauréate Régionale 2024 de la distinction Nansen du HCR pour les réfugiés pour l'Afrique, le travail de Maimouna est un phare d'espoir pour les personnes déplacées à travers le continent, démontrant le pouvoir du leadership local et de l'action communautaire pour transformer des vies en période d'adversité.

Cette année, la lauréate mondiale de la distinction Nansen du HCR pour les réfugiés, soeur Rosita Milesi, est une religieuse brésilienne, avocate, assistante sociale et militante, qui défend depuis près de 40 ans les droits et la dignité des personnes déplacées. Quatre autres femmes ont été nommées lauréates régionales.

Les distinctions seront remises lors d'une cérémonie à Genève à 19h30 CEST le 14 octobre. Présentée par l'actrice sud-africaine Nomzamo Mbatha, l'événement mettra en lumière le travail des lauréates et inclura une performance de la chanteuse d'opéra moldave Valentina Naforniƫa. Il sera également diffusé en direct ici.

Pour les médias, les organes de presse et autres professionnels des médias : veuillez trouver le lien vers la page des médias avec des b-roll, des contenus multimédias et de courtes biographies des lauréates.