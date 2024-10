Maroc: Bientôt un complexe diplomatique du Royaume à Conakry

Conakry — La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du complexe diplomatique du Maroc en Guinée, organisée par l'Ambassade du Royaume à Conakry s'est déroulée, mercredi dans la capitale guinéenne, en présence de responsables et personnalités marocains et guinéens.

Dans un communiqué, la Représentation diplomatique du Royaume a indiqué que cette cérémonie, ouverte par l'Ambassadeur de SM le Roi à Conakry, Isam Taïb, a été marquée notamment par la présence de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Dre Diaka Sidibé, des secrétaires généraux des ministères des Affaires Étrangères, de l'Urbanisme et de l'Habitat et du Plan et de la Coopération Internationale, ainsi que de la gouverneure de la ville de Conakry.

A cette occasion, M. Taïb a affirmé que "ce nouvel édifice moderne viendra ajouter une nouvelle touche architecturale marocaine au paysage urbain de Conakry", soulignant qu'il "se veut être le symbole et le reflet de l'engagement constant et durable pour le renforcement des ponts multidimensionnels qui relient nos nations, nos cultures et nos peuples" conformément à la Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI.

"Ce futur complexe diplomatique aspire à apporter un "upgrade qualitatif" des prestations consulaires et sociales destinées à la communauté marocaine résidente en Guinée, a ajouté le diplomate marocain, cité par le communiqué.

Pour sa part, le SG du ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l'Étranger, Abdoulaye Youla, a mis en avant les relations d'amitié historiques entretenues par le Maroc et la Guinée, ainsi qu'entre les Chefs d'État respectifs des deux pays.

Il a, dans ce sens, souligné la grande marque symbolique que porte la construction du nouveau complexe diplomatique du Royaume du Maroc, réitérant la volonté des autorités guinéennes à œuvrer pour renforcer davantage le partenariat maroco-guinéen.

L'assistance a suivi par la suite un exposé sur les principaux traits artisanaux et patrimoniaux qui caractérisent les futures ambassade et résidence du Maroc à Conakry.