Algérie: Salon Agri Tech Expo, un moyen de consolider la coopération agricole entre pays africains

Annaba — Le deuxième Salon international de l'investissement agricole et de la technologie (Agri Tech Expo), qui se tient à Annaba du 8 au 10 octobre, est un "moyen supplémentaire" de renforcer la coopération agricole et culturale entre les pays africains, ont affirmé des ambassadeurs de pays africains en Algérie, présents au Salon.

L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Sidi Mohamed Mohamed Abdallah, dont le pays est l'invité d'honneur de cette édition, a déclaré, à l'APS, que de nombreux peuples d'Afrique "font face à des défis majeurs dans le domaine de l'agriculture" et "œuvrent à renforcer leurs relations de coopération pour atteindre la sécurité alimentaire".

Il a souligné que le Salon "démontre les grandes capacités technologique et technique des entreprises algériennes dans divers domaines liés à l'agriculture" et "offre l'opportunité à la Mauritanie d'explorer les possibilités de coopération avec les partenaires algériens spécialisés en la matière", affirmant que le choix de la Mauritanie en tant qu'invité d'honneur du Salon "traduit les relations fortes et historiques entre l'Algérie et la Mauritanie".

Pour sa part, l'ambassadeur du Niger en Algérie, Aminou Malam Manzo, a indiqué que ce Salon lui a permis de constater le "niveau élevé" de développement des entreprises algériennes dans le domaine des équipements agricoles, dont son pays "peut tirer profit pour développer ses activités agricoles".

De son côté, l'ambassadeur du Mozambique en Algérie, Antonio Augusto Eduardo Namburete, a estimé que le Salon a été une occasion de prendre connaissance du "remarquable développement" des entreprises algériennes dans le domaine de la technologie agricole, ajoutant que son pays, qui "cherche à tirer profit de ce développement, offrira l'opportunité aux opérateurs algériens désireux de transférer leurs expériences au Mozambique".

Dans ce contexte, l'ambassadeur du Zimbabwe en Algérie, Vusumuzi Ntonga, a déclaré que ce Salon international constitue une "précieuse opportunité" pour son pays d'élargir les échanges et la coopération avec l'Algérie dans le domaine agricole, notamment les techniques et les technologies adoptées en matière d'irrigation agricole et d'utilisation d'engrais et de pesticides.

Le Salon Agri Tech Expo, organisé à Annaba par la boîte de communication Incop-Events, a vu la participation des ambassadeurs de 10 pays africains, à savoir le Cameroun, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Togo, l'Angola, le Zimbabwe, la Tunisie et la Mauritanie.