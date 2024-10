Ile Maurice: Cyclisme - Quatrièmes places pour Alexandre Mayer et Lucie Lagesse en élite

Une première journée frustrante sur les Championnats d'Afrique hier pour le camp mauricien. On attendait des médailles, mais il n'en fut rien. Les épreuves de contre-la-montre individuel n'ont pas souri à nos représentants.

En élite, les deux représentants du quadricolore ont terminé à la quatrième place. En masculin, Alexandre Mayer a couvert les trois tours du circuit, totalisant 33,6 kilomètres en 44 minutes et 15 secondes de l'Ougandais Charles Kagimu qui a conservé son titre avec un temps de 41:11. Celui-ci devance le Sud-Africain Brandon Downes de 8 secondes (41:19) alors que le podium est complété par le Marocain Adil El Arbaoui en 42:50. Il y avait 17 cyclistes en lice.

En féminin, Lucie Lagesse a bouclé les deux tours (22,4 km) en 33 minutes et 59 secondes, soit à 2 minutes et 27 secondes de Lucy Young de l'Afrique du Sud. L'autre Sud-Africaine, Ashleigh Moolman-Pasio prend la deuxième place en 32:04. La Namibienne Melissa Hinz décroche la médaille de bronze avec un chrono de 33:38. «J'ai tout donné. Je n'aurais pas pu faire plus mais je suis super contente de mon effort. C'était difficile avec l'altitude. Je termine près du podium. Ce sera pour l'année prochaine», a confié Lucie Lagesse après coup. 11 participantes étaient en action.

Aurélien de Comarmond forfait

Chez les juniors, où il y avait également deux tours du circuit à couvrir, Lucas Froget et Samuel Dupuy ont fini très loin des meilleurs, soit aux 12e et 19e rangs. Le premier a terminé à 3 minutes et 13 secondes du médaillé d'or érythréen, Keven Teklemariam, auteur de 28:48, alors que le second a concédé 6 minutes et 22 secondes ayant été victime d'un problème mécanique.

Pour sa première sur un contre-la-montre individuel à ce niveau, Lucas Froget n'a pas démérité selon le head coach, Trevor Court.

Le Sud-Africain Alexandre Erasmus s'est offert la médaille d'argent avec un temps de 28:54 alors que l'autre Érythréen, Nahom Efriem, a pris le bronze en 29:14.

Coup dur chez les moins de 23 ans hommes, avec le forfait d'Aurélien de Comarmond qui n'a pu prendre le départ après avoir été pris de diarrhée et de vomissements hier matin. Bien dommage, car il représentait une très bonne chance de podium.

«Lucie et Alex ont tous deux pris la quatrième place. Quant à Aurélien, on a décidé qu'il était plus sage qu'il ne s'aligne pas vu qu'il a eu de la diarrhée et des vomissements le matin. Nous l'avons même conduit à l'hôpital et il a été placé sous sérum. Il va mieux. C'est frustrant, car les trois médaillés en moins de 23 ans, il les a déjà battus lors des précédentes éditions. On espère qu'il va se remettre totalement avec les médicaments qu'on lui a prescrits. Pour Lucas Froget, c'était son premier CLM à ce niveau et il s'est plutôt bien sorti d'affaire, alors que pour Samuel Dupuy, un problème mécanique a compromis ses chances. Ses vitesses ne fonctionnaient plus et après le premier tour, il avait déjà une minute de retard sur les meilleurs», a commenté Trevor Court, le head coach qui dirige la délégation en terre kényane.

Prochaine épreuve demain avec la course en ligne des juniors hommes sur 100 km.