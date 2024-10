Madagascar: Eau et électricité à Antananarivo - Des solutions urgentes attendues

Le président de la République indique que, d'ici peu, il s'adressera à la population pour expliquer les raisons des problèmes d'eau et d'électricité, mais surtout parler des solutions. Il ajoute que, pour Antananarivo, des solutions d'urgence seront mises en oeuvre dès aujourd'hui.

Des solutions immédiates. Andry Rajoelina, président de la République, l'a affirmé hier. Pour Antananarivo, des solutions d'urgence seront apportées dès aujourd'hui, face aux problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, avec un accent spécial sur le secteur eau.

"Oui, nous rencontrons de sérieux problèmes en matière d'eau et d'électricité. Mais je vais m'adresser à la population, avec les ministres responsables, pour lui faire part des solutions que nous allons mettre en oeuvre. Toutefois, dès demain [ce jour], nous allons apporter des solutions d'urgence pour Antananarivo. Nous allons le faire dès demain et n'allons pas attendre une semaine, un mois et un an", déclare ainsi le chef de l'État.

Il s'agit d'une partie de son discours qu'il a prononcé durant la remise officielle d'un nouveau scanner et d'un appareil de mammographie au Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Andohatapenaka, hier. Toutefois, la crise d'eau et d'électricité est telle que le locataire d'Iavoloha ne pouvait pas en faire abstraction dans sa prise de parole. "Je suis conscient que, actuellement, nous rencontrons de graves problèmes en matière d'eau et d'électricité", concède-t-il.

"L'urgence est à nos portes, mais je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter cette rude épreuve avec détermination et solidarité. Le problème du manque d'eau dans la capitale en cette période d'étiage nécessite une intervention urgente, car il impacte gravement la vie de la population", renchérit le Président dans des posts sur son compte Instagram et sur Facebook. À s'en tenir à ces publications, les premières mesures d'urgence à déployer concernent l'approvisionnement en eau.

"Des solutions pour augmenter notre capacité de production, mais surtout des solutions immédiates et impactant directement sur la vie quotidienne de la population", ont été discutées durant le conseil des ministres d'hier, ajoute Andry Rajoelina dans ses publications sur les réseaux sociaux. Les posts sont accompagnés de photos de près d'une dizaine de camions-citernes. "Les camions-citernes, déjà mobilisés au palais d'Iavoloha, sont prêts à être déployés et le ravitaillement en eau de la ville sera effectif dans les plus brefs délais", indique-t-il.

Centre de coordination

Sur le plateau de la Télévision nationale (TVM), la semaine dernière, le locataire d'Iavoloha a déjà indiqué parmi les solutions d'urgence à la pénurie d'eau dans la capitale, la hausse du nombre de camions-citernes. Ils sont mobilisés pour l'approvisionnement des bonbonnes d'eau prédisposées dans les quartiers classés zone rouge en matière de pénurie d'eau.

De prime abord, l'annonce de la mise en oeuvre de solutions d'urgence dès aujourd'hui, faite par le Président, coïncide avec le bouclage de la mise en place des dispositifs d'urgence face au problème d'eau. En parallèle au conseil des ministres d'hier, justement, c'était le branle-bas de combat à la salle de conférence de presse du stade Barea Mahamasina. Une réunion pour la mise en place d'un Centre de coordination Rano ou eau en malgache (CCR), et de définir sa mission, s'y est tenue.

Le CCR, si l'indicatif est maintenu, est une entité interministérielle qui sera chargée de la mise en oeuvre et de la coordination des réponses d'urgence à court terme pour répliquer à la pénurie d'eau. L'ensemble du gouvernement est ainsi mobilisé sur le front. La mobilisation générale concerne aussi une partie des ressources humaines et du budget des ministères pour le volet opérationnel. Selon les indiscrétions, l'approvisionnement des bonbonnes d'eau a démarré dès la nuit dernière.

Pour l'approvisionnement en eau, les actions d'urgence face à la pénurie sont visiblement en marche. Toutefois, une certaine incertitude concerne le secteur de l'électricité. Dans la situation d'urgence actuelle, les deux vont de pair. Les doses quotidiennes de délestage atteignent jusqu'à trois heures de coupure, trois fois dans la journée et deux fois dans la nuit, dans plusieurs quartiers de la capitale et de ses environs.

Outre les conséquences sociales, les coupures d'électricité ont des effets dévastateurs pour l'économie. Autant que les petites et moyennes entreprises, les grandes industries sont aussi en souffrance. Sur le plateau de la TVM, la semaine dernière, le président de la République a parlé de la mise à contribution des groupes thermiques d'Ambohimanambola ou les Turbines à combustion thermique TAC1 et TAC2, pour pallier le manque de production d'électricité en cette période d'étiage.

Cette initiative d'utiliser les turbines TAC1 et TAC2 en renfort aux centrales hydrauliques qui sont en sous-régime a été notée durant une réunion conduite par le chef de l'État en personne, au palais d'Ambohitsorohitra, au lendemain de son interview sur le plateau de la TVM. Le ministre de l'Énergie, celui de l'Eau et le directeur général de la Jirama y ont pris part. Jusqu'ici, cependant, les délestages ne sont pas atténués.