Madagascar: Salon de l'auto - La mobilité verte à l'honneur

Le salon de l'Auto ouvre ce jour. Pour cette huitième édition, parmi les thématiques qui seront abordées lors de cet événement, il y aura les voitures électriques et les alternatives aux véhicules thermiques.

La mobilité électrique n'est plus une simple tendance. Il suffit d'observer les véhicules hybrides et électriques qui circulent déjà dans la capitale et dans d'autres provinces. Bien que le marché en soit encore à ses débuts, cette transition progressive vers la mobilité électrique sera l'un des grands thèmes abordés lors de ce Salon de l'Auto cette année.

Cette huitième édition sera placée sous le thème de la « mobilité et durabilité ». Le Groupement des concessionnaires Automobiles de Madagascar, qui organise cet événement, veut en effet faire de ce salon une plateforme pour faire connaître ces alternatives aux traditionnelles voitures thermiques. Des enjeux qui coïncident avec les maux de cette décennie. «Face à l'augmentation continue de la population et à l'urbanisation croissante, nous devons réinventer notre approche de la mobilité, pour la rendre plus intelligente, plus sûre et plus durable », confie Rado Ramaroson, secrétaire général du GCAM.

Pour lui, l'évolution de ces pratiques au niveau des grandes villes implique, pour les concessionnaires aussi, des choix raisonnés dans les produits qu'ils proposent à la clientèle.

Plus écologiques

« Dans le secteur automobile, cela implique une transition vers une technologie récente et des pratiques plus écologiques. Au niveau du GCAM, nous sommes fiers de faire la promotion des véhicules neufs et aussi de l'adoption des véhicules électriques et hybrides qui s'ajoutent à nos parcs pour intégrer la durabilité dans nos pratiques », ajoute-t-il.

Le marché des véhicules électriques est à peine défriché. Mais pour certains concessionnaires, il est prometteur. Frédéric Hébert, directeur général de CFAO Mobility, qui est un concessionnaire des grandes marques de véhicules, confie, par exemple, hier lors du lancement d'une gamme de voitures 100 % électriques que «si aujourd'hui, nous lançons ce type de voitures, c'est que nous sommes confiants du développement des véhicules électriques à Madagascar. Mais nous sommes également conscients que ce développement se fera petit à petit », a-t-il expliqué.

Cette transition électrique dans le secteur automobile se fera avec l'appui de l'État. En effet, des mesures ont été prises pour exonérer de taxes ces véhicules. Des voitures qui ont une autonomie moyenne de quatre cents kilomètres, qui peuvent désormais être rechargées chez soi ou dans une station-service Jovena, grâce à un réseau de bornes de recharge qui sera déployé prochainement.

Quoi qu'il en soit, le marché de l'automobile reste encore vaste, et il y a plusieurs segments à développer pour le cas de la Grande Île. Avec une moyenne de trois mille voitures neuves pour presque trente millions d'habitants, il y a encore de la place pour de nouvelles technologies durables dans le monde de la mobilité.