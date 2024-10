Afrique: CHAN 2024 - Madagascar affronte le Zimbabwe ou l'Eswatini au 2e tour

Madagascar, tout comme l'Angola, demi-finalistes de la septième édition du championnat d'Afrique des nations Caf TotalEnergies (Chan), est exempté du premier tour de qualification dans la zone Afrique australe (Cosafa). Madagascar affrontera au deuxième tour le vainqueur entre le Zimbabwe et l'Eswatini, comptant pour le premier tour. Leur match aller aura lieu entre le 25 et le 27 octobre, tandis que le retour aura lieu du 1er au 3 novembre. Le match des Barea dans le cadre du deuxième tour est programmé pour sa part entre le 20 et le 22 décembre, l'aller, et le retour entre le 27 et le 29 décembre.

Huit équipes sont en lice dans la zone Cosafa. L'Afrique du Sud et les Comores ont décidé de ne pas participer. Le tirage au sort des éliminatoires pour le Chan s'est tenu hier au Caire en Égypte. Pour la première fois, la phase finale du Chan version 2024 se jouera conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025.

Lors de la précédente édition en janvier 2023 en Algérie, Madagascar a terminé troisième, remportant ainsi la médaille de bronze. Les Barea ont été éliminés en demi-finales par les Lions de la Teranga sénégalais, vainqueurs de la septième édition (0-1). Ils ont par la suite battu les Nigériens lors du match pour la troisième place.

En quarts de finale, La Grande Île s'est imposée 3 à 1 contre le Mozambique. Dans la phase de groupes, les hommes du sélectionneur Romuald Rakotondrabe, qui est reconduit au même poste, ont défait les Soudanais (3-0), les Marocains par forfait et les Ghanéens (2-1).

Quarante nations sont engagées pour la prochaine édition, dont sept dans la zone Afrique de l'Ouest (Wafu A), sept également dans la zone Wafu B, six pour l'Afrique centrale (Unifac), huit pour l'Afrique australe (Cosafa) et treize pour l'Afrique centrale de l'Est (Cecafa).

Après leurs matchs contre la Gambie les 11 et 14 octobre, comptant pour la troisième et la quatrième journées des éliminatoires à la Can, les Barea auront encore deux autres matchs contre les Tunisiens dans le cadre de la cinquième journée, puis contre les Comoriens dans le cadre de la sixième journée.