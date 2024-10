Madagascar: Communale à Antsiranana - La bataille commence

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Arsène Dama Andrianarisedo, ne veut pas perdre le Nord. Il était de passage dans la ville d'Antsiranana pour assister en personne au tirage au sort pour déterminer le numéro d'ordre des candidats des districts Antsiranana-I et II sur le bulletin unique, ainsi que sur les panneaux d'affichage et pour le temps d'antenne gratuit sur les médias publics nationaux (RNM/TVM) durant les élections municipales et communales. C'est la première fois dans les annales de la région.

L'événement s'est déroulé dans la grande salle de la Maison de la communication et de la culture, en présence des autorités régionales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga et les représentants des candidats.

Cette occasion lui a permis d'apporter plus d'explications sur l'article 42 de la loi organique qui stipule que ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, pour de nombreuses raisons, ont le droit de voter. Car le renouvellement annuel de la liste électorale (Rale) s'effectue le 1er décembre et se termine en mai. Une grande partie des électeurs ne figurent pas encore sur la liste. Cette fois, ces personnes doivent se rendre au tribunal pour obtenir une ordonnance, qu'elles devront ensuite soumettre à la Ceni afin d'être ajoutées à la liste électorale et d'obtenir leurs cartes électeurs.

Concernant le désistement, le numéro un de la Ceni a tenu à préciser que quiconque candidat qui dépose sa candidature auprès de l'Ovec ne peut plus la retirer. « C'est le règlement électoral de la Ceni», a-t-il affirmé.

Pour le cas d'Antsiranana, il est bien de noter que le candidat indépendant Jean Luc Djavojozara a tenté de se désister de sa candidature, mais l'Ovec d'Antsiranana-I n'a pas tenu compte de sa lettre de désistement et a décidé de retenir son dossier. Lors du tirage au sort, Jean Luc Djavojozara porte le dossard numéro 3 dans la course.

Selon la présentation de la Ceni, les soixante-six communes qui composent la région Diana ont toutes enregistré des candidatures. Seulement deux d'entre elles comptent respectivement un candidat unique, et au maximum six candidats. Faut-il noter que, comme dans d'autres régions, la majorité des candidats aux élections communales et municipales sont âgés de plus de cinquante ans.

Parmi les deux cent trois candidats à la mairie, l'on dénombre seulement douze femmes.