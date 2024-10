Angola: Le leader du MPLA souligne l'amélioration de la réputation du pays sur la scène internationale

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a souligné mercredi, à Luanda, que l'Angola a, ces derniers temps, amélioré sa réputation et acquis un grand prestige sur la scène internationale.

Intervenant à l'ouverture de la IIIème réunion extraordinaire du Comité Central du MPLA, il a dit que cela s'est produit grâce, non seulement à sa diplomatie dynamique, mais surtout aux réformes menées dans divers domaines de la vie politique, économique et social du pays.

Selon le Président de la République, le pays doit être fier de son histoire, de sa trajectoire tout au long de près d'un demi-siècle d'existence.

Il a indiqué que, dans toutes les phases de la lutte, le MPLA a toujours su analyser avec réalisme, pragmatisme et oeil critique la situation actuelle, les dangers et les menaces, le rapport de forces, la situation nationale et internationale, en définissant avec assurance les voies à suivre pour remplir la mission de mieux servir l'Angola et les Angolais.

"Après avoir mené à bien les phases de la lutte pour l'indépendance nationale, pour la consolidation et la défense de la souveraineté nationale et après avoir réalisé, maintenu et consolidé la paix et la réconciliation nationale, notre attention doit être tournée avant tout vers la consolidation de la démocratie et le développement économique et social du pays", a-t-il signalé.

Il a dit qu'il était nécessaire de rendre tous les citoyens angolais acteurs actifs dans ces deux processus, celui de la démocratisation de la société et celui du développement économique et social.

"Gouverner le pays doit être notre mission principale, en tant que parti avec la responsabilité que les Angolais nous ont confiée. Toutes nos connaissances, nos talents et nos énergies doivent être concentrés sur la recherche des meilleures solutions pour résoudre les problèmes du peuple angolais", a-t-il exprimé.

Devant les membres du Comité central du parti, il a déclaré que la politique est un jeu « et comme dans tout jeu ou compétition, seules gagnent les équipes dont les joueurs ou athlètes se soumettent à l'organisation et à la discipline du collectif et respectent les règles du jeu et l'orientation de l'équipe technique".

Il a précisé que personne ne commence le match sans entendre le coup de sifflet de l'arbitre, personne ne commence la course d'athlétisme sans entendre le coup de feu, sous peine d'être disqualifié et de nuire à l'équipe.

"Nous sommes en pleine concurrence et ne pouvons pas nous laisser distraire par des agendas qui ne nous aident en aucun cas à rester concentrés sur la nécessité de respecter le programme de développement national, sur la nécessité de diversifier notre économie, d'augmenter la production nationale pour assurer une plus grande l'offre de biens et de services, pour accroître les exportations et l'offre d'emplois", a-t-il souligné.

50 ans de programme d'indépendance

João Lourenço a fait savoir que l'Exécutif approuvera, dans les prochains jours, le vaste programme des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance Nationale, qui aura lieu en novembre 2025, avec un ensemble d'activités politiques, culturelles, récréatives et sportives, foires et expositions, inauguration d'infrastructures et de projets économiques et sociaux.

Selon le président du MPLA, les citoyens angolais, les partis politiques, les églises et les associations civiques, participeront activement à ce grand événement, "auquel l'Angola appelle tous ses enfants".

Il a regretté que certains de ces « grands fils du pays » ne puissent plus donner le privilège de leur compagnie à cette occasion importante de l'histoire du pays, comme Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, décédé il y a quelques jours à cause de maladie.

"Nous venons de perdre un de ces grands fils de l'Angola qui a été enterré hier, une figure de grand prestige, une réserve morale de notre société, Dom Alexandre do Nascimento", a-t-il exprimé, avant de demander une minute de silence en mémoire du défunt.

La réunion extraordinaire du Comité central du MPLA, composé de 693 membres, a été convoquée pour préparer le Congrès extraordinaire du Parti, qui aura lieu en décembre de cette année.

Le Congrès réfléchira sur les cinquante ans de l'Indépendance nationale qui seront célébrés l'année prochaine, le parcours de lutte, de victoires et de gloire et projettera l'avenir du Parti et de la Nation.