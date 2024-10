Angola: Joe Biden visite le pays à une date qui sera annoncée

Luanda — Le Chef de l'Etat américain, Joe Biden, se rendra en Angola à une date qui sera annoncée, en raison du revers inattendu du passage d'un ouragan dévastateur, qui devrait frapper le territoire américain dans les prochains jours.

L'information a été rendue publique mercredi, à Luanda, par le président du MPLA, João Lourenço, à l'ouverture de la troisième réunion extraordinaire du parti, qui examine, entre autres, les documents du VIIIe Congrès extraordinaire prévu en décembre.

La visite du président américain en Angola était prévue du 13 au 15 octobre de cette année.

João Lourenço, également président de la République, espère que les conséquences du passage de cet ouragan sur le territoire américain ne seront pas si graves et qu'elles causeront le moins de dégâts humains et matériels possible.

Lorsque cela se produira, a déclaré le leader du MPLA, parti au pouvoir, la visite de Joe Biden en Angola servira à consolider le chemin vers la construction d'un partenariat stratégique et élargira les relations d'amitié et de coopération économique entre les deux pays.

"Nous vous accueillerons les mains ouvertes, avec l'hospitalité qui caractérise les Angolais", a souligné João Lourenço.

Il a indiqué que la visite ouvrirait de plus grandes opportunités d'affaires aux investisseurs angolais et américains, constituerait un gain pour l'économie nationale, stimulerait l'émergence de partenariats, contribuerait à l'augmentation de la production nationale et des exportations, promouvrait le tourisme, ouvrirait les portes d'entrée sur le marché américain et faciliterait l'insertion de l'économie angolaise dans l'économie mondiale.

En marge de cette visite, selon le leader du MPLA, Luanda accueillera un sommet sur le Corridor de Lobito, avec la participation du président Joe Biden, des chefs d'État de la République démocratique du Congo (RDC), de la Zambie, de la Tanzanie et d'autres personnalités.

En outre, il a rappelé qu'en novembre de cette année, au Brésil, l'Angola participera au Sommet du G20 et assumera, en 2025, la présidence tournante de l'Union africaine (UA).

De même, le président du MPLA a révélé qu'au milieu de l'année prochaine aura lieu à Luanda le Sommet des Affaires États-Unis/Afrique, qui réunira des hommes politiques, des hommes d'affaires, des banques, des investisseurs et des universitaires des États-Unis et d'Afrique.

"Le parti doit encourager cette dynamique d'ouverture du pays au monde, notamment au monde des affaires, "pour rendre justice à notre option d'une économie de marché, dans le cadre de l'Etat démocratique et de droit en construction permanente". ", a-t-il souligné.

Il a noté que l'Exécutif reste déterminé à créer un bon environnement des affaires, à promouvoir le secteur privé de l'économie, à travers les investissements privés étrangers, à diversifier l'économie, à accroître l'offre de biens et de services produits au niveau national, à exporter, à créer le plus grand nombre d'emplois, investir de plus en plus dans le secteur social, dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, dans l'approvisionnement en eau et dans le logement social.

Le président du MPLA a dit qu'il parlerait de manière plus appropriée de ces questions et d'autres d'intérêt national dans le discours sur l'état de la nation, devant les députés de l'Assemblée nationale, prévu le 15 de ce mois.