Angola: Une coopérative des anciens militaires récolte le riz produit à Catete

Icolo e Bengo (Angola) — La Coopérative Agricole des anciens militaires d'Icolo e Bengo, a récolté cette semaine trois tonnes de riz cultivé expérimentalement, dans la localité de Mazozo, à la périphérie de la commune urbaine de Catete, a appris mercredi l'Angop.

L'association a cultivé sur une superficie d'un hectare et, sur la base des résultats obtenus, elle envisage d'étendre la superficie de culture d'un à cinq hectares, prévue pour la saison des pluies 2024, selon le président de la Coopérative, Arlindo Diogo.

En raison de l'importance du projet, le gouverneur provincial de Luanda, Manuel Homem, a visité le site en juillet et, à cette occasion, a encouragé les agriculteurs à rester fermes dans ce but, précisant que l'idée est de dynamiser la coopérative, avec l'Objectif d'identifier des solutions de financement auprès du Fonds de Développement Agraire (FADA).

Selon Arlindo Diogo, ce mercredi, il y a eu la récolte d'une partie du riz de bonne qualité et une autre de mauvaise qualité, en raison du terrain accidenté qui a provoqué l'accumulation d'eau dans un seul espace fini, qui, à son tour, avait le meilleur produit.

"Cette fois, nous serons plus attentifs à cette situation pour que le riz pousse et se développe uniformément, sans contraintes majeures", a-t-il assuré, ajoutant qu'il était clair et possible de produire cette culture en grande quantité.

Il a expliqué que le riz de bonne qualité sera destiné à la consommation et celui de moindre qualité servira de semence pour la prochaine récolte prévue pour cette saison des pluies, ainsi que pour l'alimentation animale.

Il a appelé le Gouvernorat à créer des périmètres irrigués dans la ville de Mazozo, pour faciliter la proximité de l'eau avec les agriculteurs et rendre moins coûteuse la consommation de carburant pour les motopompes, puisque les grands lacs se trouvent à environ un et deux kilomètres.

"Nous dépensons beaucoup d'argent pour acheter du carburant, plus de 60 litres par jour, donc nous aimerions qu'il soit au moins subventionné", a souligné l'agriculteur.

En plus du riz, la coopérative a également cultivé environ 30 hectares de tomates et 30 hectares d'aubergines, dont une grande partie a été endommagée en raison du manque d'eau et également de la mauvaise absorption du marché, appelant ainsi le gouvernorat à créer des industries de transformation.

Basée dans le quartier Mazozo, à la périphérie du siège municipal de Catete, la coopérative agricole des ex-militaires d'Icolo e Bengo est composée de 167 membres et occupe une superficie de 600 hectares.

Elle produit entre autres du maïs, des oignons, des concombres, du gombo, des tomates, ainsi que pratique l'élevage de bétail.