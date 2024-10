Madagascar: Cinq étudiants malgaches partent à Shenzhen (Chine) au LEAP Digital Talents Study Camp

Cinq universitaires représenteront la Grande île lors de cette formation internationale de Haut niveau. Ces étudiants des universités et des écoles supérieures du pays reflètent les talents des jeunes malgaches dans le monde du numérique. Ils approfondiront leurs connaissances en Chine pour revenir avec des expériences précieuses et utiles à l'économie du numérique.

Les graines du futur, pour le numérique à Madagascar sont en train de germer. Cinq étudiants malgaches ont été sélectionnés pour participer au LEAP Digital Talents Study Camp. Ce programme de formation internationale verra la participation de jeunes talents dans le numérique dans divers pays du globe. Il se tiendra du 17 au 24 novembre 2024 à Shenzhen, en Chine. La cérémonie de départ pour ces cinq étudiants, représentant la Grande île s'est tenue hier au Radisson Blu Ambodivona. C'est lors de cette cérémonie qu'ils ont été officiellement présentés au public.

Ce sont des étudiants de l'école polytechnique, de l'école nationale d'informatique, ou encore du MISA. Rakotonandrasana Lai Fang Jeremie, de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA),Ramanandraitsiory Jason Olivier, également de l'ESPA, Tsilefa Anjara Mahafaly Fy Tiana, de l'Ecole Nationale d'Informatique (ENI), Tahina Mahatoky RAMAROZATOVOMAMPIONONA, étudiant en Mathématiques Informatique Statistique Appliquées (MISA) et Pelamialy Lastella HASOA RANJALIFERA, de l'ESPA, seront ainsi nos graines du futur (Seeds for the future).

Le Leap digital talents study est un évènement organisé par le géant chinois Huawei. C'est un programme de formation de haut niveau qui vise à former des jeunes talents aux innovations technologiques et à la transformation numérique. Ce camp est une extension du programme LEAP, qui signifie Leadership, Employabilité, Avancement et Possibilités, et qui est mis en place par Huawei pour promouvoir l'émergence de futurs leaders numériques en Afrique subsaharienne.

"La participation à ce camp permettra aux étudiants de découvrir le paysage numérique de la Chine, de visiter des entreprises technologiques de pointe et de participer à des ateliers interactifs animés par des experts des technologies de l'information et de la communication (TIC). Il s'agit d'une opportunité unique pour ces jeunes d'élargir leurs compétences, de se connecter avec des leaders mondiaux et d'acquérir des connaissances essentielles sur les innovations technologiques qui façonnent l'avenir" confient les organisateurs.

Lors de la cérémonie, Jack Zhao, Administrateur du Board Afrique Sub-Saharienne de Huawei, a souligné l'engagement de l'entreprise envers Madagascar : « Nous souhaitons garantir aux jeunes Malgaches l'accès aux outils et aux connaissances nécessaires pour réussir dans le monde numérique en constante évolution. » constate-t-il. Stéphanie Delmotte, ministre du Développement Numérique, des Postes et des Télécommunications, a félicité les cinq étudiants sélectionnés et exprimé la gratitude du gouvernement malgache envers Huawei. « Ce programme contribue non seulement au développement des talents numériques, mais aussi à la transformation économique de Madagascar» s'exprime-t-elle.

Le programme sera chargé pour les étudiants, mais en même temps, interactif. Les étudiants y participeront à une série de sessions interactives, tout en découvrant la culture chinoise et les innovations technologiques qui font de la Chine un acteur incontournable du numérique mondial.

En investissant dans les jeunes talents malgaches, Huawei espère non seulement renforcer les compétences locales en TIC, mais aussi contribuer à la transformation numérique de Madagascar. À leur retour, ces étudiants seront porteurs d'une expertise précieuse qui pourra bénéficier à l'économie numérique du pays. "Ces jeunes auront l'opportunité d'explorer le paysage numérique chinois, de découvrir des entreprises émergentes dans le secteur des TIC et de participer à des sessions interactives avec des leaders du secteur. Ce voyage représente une chance unique pour eux d'enrichir leur expérience et d'approfondir leurs connaissances" indique-t-on.