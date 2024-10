Madagascar: Prix paritana - Tsiriniaina Irimboangy s'apprête à réaliser son projet artistique

Tsiriniaina Irimboangy Hajatiana, artiste pluridisciplinaire et lauréat du Prix Paritana 2024, s'apprête à donner vie à son projet artistique intitulé « Ridô - dévoiler les souvenirs » lors d'une résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris en novembre. Ce projet, porté par une exploration intimiste de la mémoire, sera exposé à la Fondation H à Paris en décembre, avant de revenir à l'Institut Français de Madagascar à Analakely en mars 2025.

L'oeuvre de Tsiriniaina Irimboangy Hajatiana se distingue par une approche hybride et novatrice, combinant des souvenirs personnels, des images numériques générées par l'intelligence artificielle et une vidéo accompagnée d'un témoignage sonore. Le tout crée une installation immersive, où objets, images et textes se rencontrent pour traduire l'essence des souvenirs humains. « C'est une tentative de capturer et de partager ces fragments de mémoire qui façonnent mon identité », confie l'artiste.

Pour mener à bien ce projet d'envergure, Tsiriniaina Irimboangy Hajatiana a reçu une bourse de création de 14 400 000 ariary, soit 3 000 euros, ainsi que le soutien nécessaire pour une résidence artistique à Paris. Designer graphique de formation, il se dit fasciné par la manière dont les outils numériques permettent de raconter des histoires, en particulier celles des Malgaches ordinaires.

« Mon projet traite de la famille et du foyer, et je tente de retracer l'histoire de ma propre famille à travers mes souvenirs. Ces récits sont personnels, mais universels, et résonnent chez de nombreux Malgaches », explique-t-il. La démarche artistique de Tsiriniaina Irimboangy Hajatiana, reconnue pour son innovation, interroge les possibilités infinies des médiums numériques pour générer des images et des formes qui captivent autant qu'elles invitent à la réflexion.

Aux côtés de Tsiriniaina Irimboangy Hajatiana, d'autres talents émergent cette année. Finoana Ratovo, vice-lauréate du Prix Paritana, exposera son projet « Invitation aux temps » en novembre à la Fondation H Ambatomena à Antananarivo, tandis qu'Andy Rasoloharivony, également vice-lauréat, présentera « Et ils gravèrent le sable » au même lieu en décembre. Ces jeunes artistes, à travers leurs oeuvres respectives, contribuent à faire rayonner la créativité malgache sur la scène internationale, tout en puisant dans leurs racines pour tisser des liens universels.