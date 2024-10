Afrique: CAN 2025 - Des Barea revisités pour affronter les Gambiens

Les Barea joueront une double confrontation contre les Scorpions gambiens demain au Maroc. Ces matchs entrent dans le cadre des journées qualificatives à la Can 2025.

J-1. Trois des quatre compartiments sont revisités pour la double confrontation contre les Scorpions gambiens. Seul le trio des gardiens de but reste inchangé. Les compartiments de la défense, du milieu et de l'attaque ont été renforcés.

Madagascar jouera contre la Gambie demain à Casablanca dans le cadre de la troisième journée qualificative à la Coupe d'Afrique des nations 2025. Outre les centraux Louis Demoleon, Berajo Razafindrabearimianta et Thomas Fontaine en défense, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a fait appel à deux nouveaux expatriés, à savoir le costaud de 1,90 m, Davidson Guéguen de Villefranche Saint Beaulieu FC comme latéral droit et Jean-Pierre Morgan de l'US Orléans Loiret au latéral gauche. Dans le même poste, Kenji Van Boto vient également de faire son retour.

Le bloc du milieu sera étoffé par des expérimentés. Les assidus, Rayan Raveloson et Ibrahim Amada, sont toujours là. L'un des nouveaux, Johan N'Zi, a déjà fait preuve de performance lors des précédents matches comptant pour les deux premières journées des éliminatoires à la Can.

Deux autres cadres, en l'occurrence Marco Ilaimaharitra et Clément Couturier, viennent aussi de rejoindre le groupe. Sans oublier, bien évidemment, le médaillé de bronze au Championnat d'Afrique des nations 2023, Rojolalaina Andriamanjato.

Dans le compartiment des attaquants, Njiva Rakotoarimalala vient en renfort après neuf mois d'absence en raison de sa blessure. Le coach va-t-il cette fois aligner les deux sélectionnés lors des précédentes rencontres, Nicolas Fontaine et Rayan Ponti ? Plus d'un espère surtout apprécier le tandem des deux anciens Barea U23, El Hadari Heriniaina et Arnaud Randrianantenaina. Sur le flanc gauche, il y a Loïc Lapoussin, de l'autre côté, Tendry Randrianarijaona, et le buteur contre les Comores, Carolus Andriamahitsinoro.

Depuis la préparation à la phase de qualification pour la CAN, le sélectionneur a clairement indiqué qu'il était impensable de convoquer ou d'aligner des joueurs sans clubs et sans compétition. Il semble donc inévitable qu'il doive se passer de certains cadres de l'équipe. Plusieurs joueurs n'ont jusqu'ici trouvé leur nouveau club, pour ne citer que les portiers Teva Gardies et Sonny Laiton, Ibrahim Amada, Marco Ilaimaharitra, El Hadari ou aussi Lapoussin. Njiva n'a joué pour sa part aucun match officiel depuis janvier, soit neuf mois.

Les locaux n'ont quant à eux disputé aucun match après les finales du mois de juillet du championnat national et de la Coupe de Madagascar. Les autres expatriés sont, de leur côté, en plein championnat depuis quelques mois. La double confrontation contre les Gambiens est cruciale pour les hommes de Romuald Rakotondrabe. La tâche ne sera certainement pas facile pour le coach Rôrô.