Madagascar: Mise en place d'un centre de Commandement opérationnel - Problèmes d'approvisionnement en eau

Conscient de la souffrance endurée par la population, le Chef de l'Etat décide de mobiliser tous les membres du gouvernement. Les problèmes d'approvisionnement en eau à Antananarivo devient une véritable affaire d'Etat. C'est la troisième fois en l'espace de 10 jours que le président Andry Rajoelina évoque le sujet en public. Hier, durant la cérémonie de remise de scanner et d'un appareil mammographie pour le Centre Hospitalier Universitaire d'Andohatapenaka, le Chef de l'Etat a réitéré que la recherche de solutions à ce fléau constitue une priorité. « J'apporterai des solutions dès demain, pas la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

En effet, il y a péril en la demeure. Conscient de la souffrance endurée par la population, le Chef de l'Etat décide de mobiliser tous les membres du gouvernement. Le sujet a encore été évoqué longuement durant le Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Iavoloha. A l'issue duquel une décision relative à l'instauration d'un centre de Commandement opérationnel a été prise.

Comme ce fut le cas lors de la gestion de la pandémie de la COVID-19, ce CCO aura pour principal mission d'assurer la coordination rapide et efficace des actions menées dans le cadre de la lutte contre les problèmes d'approvisionnement en eau dans la capitale. Ce centre opérationnel sera dirigé par le ministre de l'eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et par le Secrétaire général de ce département ministériel.

Bouchées doubles

Plusieurs commissions vont être mises en place. Parmi elles figurent la commission collecte des informations sur le terrain composée du Ministère de l'eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, du Secrétariat d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat, du Ministère de l'Intérieur, ainsi que la Commune Urbaine d'Antananarivo ; la commission sécurité ; la commission logistique opérationnel et distributions composée du Ministère de l'Eau, du Ministère des Transports et de la Météorologie, et du Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures ; la commission communication où l'on verra intervenir le Ministère de la Communication et de la Culture et le Ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications ; ainsi que la commission suivi et évaluation qui sera assurée par la Primature et le Premier ministre Ntsay Christian lui-même.

Avec cette forte mobilisation gouvernementale, l'Exécutif entend mettre les bouchées doubles pour venir aux chevets de la population tananarivienne. Camions citernes. Comme mesure de riposte immédiate, le président Andry Rajoelina ordonne le déploiement massif des camions citernes pour assurer l'approvisionnement des quartiers les plus touchés par le manque d'eau.

Une sorte de réquisition de tous les camions dans les régions, y compris ceux appartenant aux entités privées et aux particuliers a été décidée. De sources informées, plus d'une dizaine de camions citernes auraient déjà été regroupés et seraient déjà prêts à intervenir dès aujourd'hui pour venir à la rescousse de la population tananarivienne. Plusieurs autres alternatives ont également été élaborées au niveau de l'Exécutif pour résoudre ce problème d'approvisionnement en eau sur le long terme.