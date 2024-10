Madagascar: Seeds for the Future 2024 - Cinq étudiants sélectionnés pour le LEAP Digital Talents Study Camp en Chine

Huawei Madagascar a dévoilé le nom des cinq étudiants sélectionnés pour participer au LEAP Digital Talents Study Camp, qui se tiendra du 17 au 24 novembre, à Shenzhen en Chine. Une cérémonie pour cette occasion s'est tenue hier au Blu Tree de Radisson Blu.

Dans le cadre du programme « Seeds for the Future 2024 », cinq étudiants talentueux ont été sélectionnés pour participer au LEAP Digital Talents Study Camp, qui se déroulera du 17 au 24 novembre à Shenzhen, en Chine. Cet événement, organisé par Huawei Madagascar, vise à renforcer les compétences des jeunes talents malgaches dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Une cérémonie en leur honneur s'est tenue hier au Blu Tree, Radisson Blu.

Sélectionnés

Les étudiants retenus sont Jeremie Lai Fang Rakotonandrasana , Jason Olivier Ramanandraitsiory et Pelamialy Lastella Hasoa Ranjalifera, de l'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA), Tsilefa Anjara Mahafaly Fy Tiana, de l'École Nationale d'Informatique (ENI), et Tahina Mahatoky Ramarozatovomampionona, de MISA (Mathématiques Informatiques Statistique Appliquées). Ces jeunes auront l'opportunité de découvrir le paysage numérique chinois, d'explorer des entreprises innovantes du secteur des TIC et d'interagir avec des leaders du domaine.

Développement

Le programme LEAP de Huawei, qui signifie Leadership, Employabilité, Avancement et Possibilités, est conçu pour former une nouvelle génération de leaders numériques qualifiés en Afrique subsaharienne. En investissant dans le développement des compétences numériques à Madagascar, Huawei renforce la compétitivité du pays sur le plan international tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Lors de la cérémonie, Jack Zhao, administrateur board pour l'Afrique subsaharienne de Huawei, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise dans le développement des talents TIC : « Notre objectif est d'assurer que les jeunes malgaches disposent des outils nécessaires pour réussir dans un monde numérique en constante évolution. » Stéphanie Delmotte, ministre du Développement numérique, a également pris la parole pour féliciter les étudiants et saluer l'engagement citoyen de Huawei : « Ensemble, nous semons les graines de l'avenir numérique de Madagascar. »