Madagascar: Madajazzcar - Un seul podium cette année pour Antananarivo

Le podium jazz du festival international Madajazzcar 2024 se tiendra le 12 octobre à 14h au théâtre de verdure d'Analamaitso à Analamahitsy. Le moment tant attendu par la capitale, mélomane ou pas, jazziste ou non ! Pour cette édition, les organisateurs l'ont limité à un seul podium, si la première partie marque la première moitié de la programmation et le second peut être considéré comme la clôture populaire de ce festival majeur de Madagascar.

Ce moment pourrait aussi servir de baromètre, l'affluence lors du podium est un signal du succès de l'édition. Quoi qu'il en soit, ce sera de la musique de haute volée. La programmation fait toujours monter en scène les artistes qui ont participé aux autres activités du 3 au 13 octobre.

Le public peut ainsi espérer voir les artistes tels Solomiral, Sanda Ranaivosoa Quartet, Malagaswiss Jazz United, Weaver Trio, Fanja Andriamanantena, Rija Ramanantoanina, Lalatiana, etc. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Cette année, Madajazzcar est aussi le signe de l'hommage à deux figures de l'art et du jazz malgache. Serge Henri Rodin, l'un des initiateurs du traditionnel « Jazz à l'U » qui s'est tenu hier après-midi à l'Université d'Ambohitsaina, et Fanaiky.