Madagascar: Concert - Évasion musicale avec Julie Ratefy et Njaka Rakotonirainy demain

Pour la première fois, Julie Ratefy, une éminente pianiste classique et Njaka Rakotonirainy, un autre pianiste professionnel, bien connu dans le monde du jazz, se partageront la scène lors d'un concert inédit.

Ils seront tous les deux sur la scène de l'Arena Alarobia demain soir à partir de 19h, dans le cadre de Crescendo. Ils prévoient une évasion émotionnelle, un voyage à travers la musique classique, le jazz et la danse contemporaine. Ils seront accompagnés par les Quatuor Squad et les danseuses de la Compagnie Lovatiana, pour une expérience sensorielle inédite où la danse transcende la vue.

Le répertoire de cet événement inédit, placé sous la direction artistique de Christiane Ramanantsoa, est tenu secret pour préserver l'effet de surprise, réservé à tous ceux qui honoreront le show de leur présence. « On jouera de grands classiques et des pièces particulières aussi », confie quand même Njaka. « Ce seront en tout cas des morceaux que nous aimons, en rapport avec le thème, parce que nous sommes les premiers à être transportés quand on joue une pièce », a-t-il ajouté. « On va partager les émotions avec les gens, ce qu'on ressent à travers le peu de talent qu'on a », renchérit Julie Ratefy à ce propos.

Complicité musicale

Même s'il s'agit d'une première collaboration entre les deux virtuoses, leur complicité est déjà palpable. Ils sont du même avis sur l'impact qu'ils espèrent avoir sur le public de ce concert. « Qu'il touche le public dans son âme et ses émotions, parce qu'après la pandémie de la Covid, les gens ont de moins en moins de sensibilité », déplore Njaka. Le piano leur fera de l'effet et leur fera du bien, selon lui. « C'est surtout pour faire plaisir au public, que l'on va essayer de toucher à travers notre âme et notre façon d'interpréter », souligne Julie. « Si cela ne passe pas, cela voudra dire qu'on n'aura pas réussi », confie-t-elle.

Un concert intense et sympathique

Quant à la durée du concert, les deux virtuoses sont évasifs. Cela dépendra de l'ambiance, de la façon d'interpréter chaque morceau. « Ce ne sera pas un long concert de trois heures mais ce sera sympa et intense », rassurent-ils.

Une préparation méticuleuse

Les dernières répétitions auxquelles tous les acteurs du concert participent vont bon train. Mais chacun d'entre eux a aménagé un travail personnel quotidien, atteignant jusqu'à cinq heures de travail dans une journée, en préparation à ce concert, à part les répétitions qu'ils font pour les autres événements auxquels ils participent également, à l'image de leur vie quotidienne, presque entièrement centrée sur la musique. Njaka, consacre par exemple une partie de ses trajets dans la transcription de nouvelle chanson, puisqu'il est également musicien, pour d'autres artistes à ses heures.

Si chaque concert représente un défi pour ces musiciens et artistes, même après toutes les représentations que chacun d'entre eux a à son actif, leurs rituels pour adoucir le trac bien présent avant le concert sont également bien rodés pour préserver la puissance et l'agilité de leurs doigts. Julie a pour habitude de laver ses mains à l'eau froide avant de les réchauffer, tandis que Njaka s'assure de les garder bien chaudes.

Ils sont en tout cas fin prêts pour offrir une prestation riche en émotions, un voyage musical qui permettra aux mélomanes de s'évader de leur quotidien.