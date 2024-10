Madagascar: Inclusion financière - La PAMF introduit le « digital Era »

La Première agence de microfinance (PAMF) introduit le « digital Era » en vue de révolutionner l'inclusion financière à Madagascar. « La digitalisation de nos services financiers consiste à numériser et automatiser tout le processus afin que nos clients puissent gérer leurs comptes à distance et à tout moment. Dans la même foulée, nous lançons un nouveau produit « i-ndrana 643 » qui est un service d'agence virtuelle accessible via un numéro court, le 643 pouvant être contacté via tous les opérateurs mobiles.

Ce service permettra aux clients de demander des financements auprès de la PAMF sans avoir à se déplacer en agence. Notre commercial se déplacera directement chez le client, pour ce faire. Ce qui renforcera ainsi la proximité entre l'institution et ses clients », a évoqué Guy Ratsimbazafy, le directeur général de la PAMF, en marge de l'inauguration du nouveau siège et de la nouvelle agence sise à Ivandry de cette institution de microfinance hier.

De son côté, le PCA de la PAMF, Riaz Hassim a réitéré que la mission de cette institution consiste à améliorer la qualité de vie des clients et contribuer à la croissance économique de Madagascar en leur facilitant l'accès aux services financiers adaptés à leurs besoins. Il est à noter que la PAMF compte actuellement près de 530 000 clients répartis sur 20 agences dans le pays, depuis ses 17 ans d'existence. Pour sa part, la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a soulevé que l'inclusion financière consiste à démocratiser les services financiers pour que chaque citoyen puisse développer et étendre ses activités. « Ce qui impacte favorablement l'économie nationale », a-t-elle conclu.