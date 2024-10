Madagascar: Secteur de l'automobile - CFAO Mobility lance la BYD ATTO 3, un véhicule 100% électrique

Elle s'appelle BYD. Le joyau de CFAO Mobility, un 100% électrique sera d'ici peu sur le marché et ravira probablement ceux qui sont tentés par cette nouvelle expérience. Cette sorte de solution de mobilité offre un certain nombre d'avantages comparatifs par rapport aux traditionnels véhicules thermiques.

Durant une conférence de presse donnée hier, l'équipe de CFAO Mobility a donné un avant-goût de cette nouveauté que le public découvrira au Salon de l'Auto qui ouvre ses portes aujourd'hui au CCI Ivato.

N°1 mondial

L'expérience, en tout cas, a toutes les chances d'être concluante pour les potentiels utilisateurs, quand on sait que BYD n'est autre que le N°1 mondial des véhicules électriques. Disposant d'une très grande puissance, la BYD ATTO 3 se démarque également pour l'autonomie de sa batterie estimée à plus de 400 kilomètres. Avec son intérieur extrêmement luxueux, le modèle dispose également de nombreuses fonctionnalités électroniques : écran tactile rotatif électrique, tableau de bord TFT 5 pouces tout LCD, Apple CarPlay ou Androïd auto, chargeur embarqué, sièges avant chauffants, système audio à 8 hauts parleurs...

Bref, de quoi donner une expérience de conduite et de voyage exceptionnelle aussi bien en ville que sur les longues distances. À propos de longue distance justement, quand les équipes de CFAO Mobility avait fait le trajet Toamasina - Antananarivo, la batterie avait encore 25% d'autonomie, à l'arrivée. Frédéric Hébert, directeur général de CFAO Mobility rassure quant à la fiabilité et la performance de la BYD ATTO 3 et ne cache pas sa fierté de s'être « associé à BYD, le numéro 1 mondial des véhicules électriques ».

%

Services associés

Les deux partenaires tiennent en tout cas à faciliter la vie de ceux qui seront tentés par l'expérience de l'électrique à Madagascar. LOXEA, la filiale de CFAO Mobility spécialisée dans les solutions de mobilité à Madagascar, est là pour offrir un éventail de services associés à la BYD ATTO 3 : bornes de recharge, solutions solaires de production d'électricité, entretien des véhicules, assistance, maintenance et pièces détachées. En ce qui concerne plus particulièrement la recharge, le véhicule est équipé de sa propre borne de recharge qui peut se brancher sur n'importe quelle prise électrique. Par ailleurs, avec les stations Jovena, un réseau de bornes de recharge sera déployé prochainement sur certains axes routiers. Une solution électrique compétitive à tout point de vue, en somme et avec le luxe et l'efficacité en prime.