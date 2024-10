Sénégal: Deuxième forum pour le bien-être et le changement social - Tostan offre un cadre de thérapie aux jeunes

Depuis le lundi 07 octobre dernier, la région de Thiès est devenue le point de convergence des jeunes du continent africain et ailleurs. Un forum sur le bien-être et le changement social y est organisé par l'Ong Tostan. Une rencontre africaine qui a réuni des experts, des leaders communautaires, des jeunes, des artistes, des acteurs du développement et des représentants gouvernementaux pour un dialogue intergénérationnel autour des défis et enjeux du bien-être auxquels font face les jeunes africains. La cérémonie d'ouverture de la rencontre qui prend fin, ce 09 octobre, a été présidée par le gouverneur de la dite région Saer Ndao.

Tostan en collaboration avec The Wellbeing Project accueille pour la seconde fois, à̀ Thiès (Sénégal), le forum des jeunes pour le bien-être dénommé « Health Summit » du 07 au 09 octobre 2024. Plus de 150 participants venus de diverses régions d'Afrique ont pris part au Health Summit Thiès autour du thème « De la Genèse vers la Jeunesse, un dialogue intergénérationnel sur le bien-être ». Pour les organisateurs, ce forum pour le bien-être et le changement social est un espace de dialogue et d'apprentissage pratique sur des questions cruciales liées à l'écologie, la parentalité, l'art de la thérapie, la santé mentale des jeunes, la santé sexuelle, la localisation du financement des initiatives de développement ou encore le rôle croissant des jeunes dans le changement social en Afrique.

Tostan dans son dossier de presse estime que le Health Summit Thiès incarne pleinement leur vision, en rassemblant les communautés pour dialoguer autour des défis actuels et imaginer des solutions collectives. Ce sommet crée un espace où chacun peut partager ses idées et s'inspirer mutuellement pour construire un avenir commun basé sur le bien-être et la solidarité. Pour Malick Niang, responsable des programmes au sein de Tostan, entre priorité et urgence, il faut savoir faire le choix toute de suite et maintenant pour aller très vite.

« Le message que nous voulons lancer aux jeunes est que là, nous voulons les appeler dans une discussion franche et entretenue, contenue et respectée, pour que chacun d'eux puisse nous apporter le maximum de lui-même, pour qu'autour de cette action, nous puissions puiser une synergie qui nous mènera à des actions concrètes pour que l'Afrique puisse être l'Afrique de demain, l'Afrique des jeunes, l'Afrique que nous avons construite ensemble, mais l'Afrique qu'ils porteront par eux-mêmes sur leurs épaules pour dire qu'effectivement nous avons déjà existé et nous sommes le monde parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité », a avancé M. Niang de Tostan.

Et d'ajouter un message à l'endroit des jeunes : «Aujourd'hui, il reste à préparer les générations futures à prendre leur vie en main. Nous, les adultes, serons responsables de ce qui vous arrivera, pour le meilleur et pour le pire. C'est pourquoi nous devons être avec vous en permanence, pour vous rappeler que le passé était le passé de nos valeurs, de nos ancêtres, que ce passé a pu construire le présent, et que ce présent doit nous permettre de vous propulser vers l'avenir, pour que demain nous puissions être ce que nous sommes». Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, venu présider la rencontre n'a pas manqué de soutenir : « la difficulté ne réside pas dans le passage d'une génération à une autre mais dans le sens de savoir comment maintenir la passerelle qui va lier les deux générations.

Et pour maintenir cette passerelle qui est entre ces deux générations, elle doit être entretenue et bien tenue. Il nous faut partager une communication saine et dynamique entre les générations et cela ne peut se faire que par des échanges d'expériences entre jeunes mais aussi intergénérationnel ».Rappelons qu'en Afrique, les jeunes sont de plus en plus confrontés à de nombreux défis complexes et interdépendants qui les rendent vulnérables à la violence, à la migration, à la dépression etc. Les pressions sociales, économiques et technologiques ainsi que les effets du climat mettent en péril leurs moyens de subsistance, entrainant une incertitude face à̀ l'avenir.

« Ces défis ont un impact négatif sur la santé physique, mentale et le bien-être des jeunes » font savoir les organisateurs. En plus des sessions thématiques, des ateliers interactifs d'expression artistique et d'écoute active ainsi que des prestations artistiques ont rythmé ces trois jours de rencontre.