Madagascar: Municipales à Antananarivo - Les dossards attribués / 4 pour Tojo Ravalomanana, 7 pour Harilala Ramanantsoa

Comme nous l'avions déjà annoncé, le tirage au sort qui a déterminé l'ordre des candidats sur les bulletins uniques a été organisé, hier, à l'OVEC Antananarivo. Il en est de même de leur ordre de passage dans les médias publics.

Cette liste des candidats sur les bulletins uniques se présente comme suit pour la commune urbaine d'Antananarivo, et ce, suivant l'ordre des tirages, n°1 Ndriana Razanamasy, n°2 Tahina Razafinjoelina, n°3 Monja Roindefo, n°4 Tojo Ravalomanana, n°5 Joseph Martin Randriamampionona alias Dadafara, n°6 Gascar Fenosoa et n°7 Harilala Ramanantsoa. Les autres districts ont également effectué leur tirage au sort, hier.

D'après le président de la CENI, Dama Arsène Andrianarisedo, « ces élections de proximité seront un garant pour le développement du pays. J'exhorte tout un chacun à prendre ses responsabilités dans le processus électoral ». Il invite notamment les citoyens à voter. Notons que les membres du bureau permanent de la CENI ainsi que les directeurs de cette commission électorale ont été présents dans différents endroits du pays pour expliquer les tenants et aboutissants de ces élections.

Représentation démocratique

À propos de la couverture, les 1 695 communes de Madagascar ont toutes reçu des listes de candidats, assurant une représentation démocratique à l'échelle nationale. Pour ce qui est de la diversité des candidatures : un total de 5 387 listes de candidats a été enregistré, comprenant 1 861 issues de groupements politiques, 1 076 de partis politiques et 2 450 candidats indépendants.

L'on assisté également à une augmentation notable : les 5 389 listes enregistrées représentent un total de 57 174 candidats individuels, soit une hausse de 6,90% par rapport aux 53 479 candidats de 2019. Pour ce qui est du profil des têtes de liste, l'analyse sur les 5 389 têtes de liste révèle une diversité en termes de genre et d'âge. La répartition par genre compte 5 062 hommes et 327 femmes. Concernant la répartition par tranches d'âge : 667 candidats ont entre 21 et 35 ans, 2 172 candidats ont entre 36 et 50 ans et 2 550 candidats ont plus de 50 ans.