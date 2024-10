Afrique: Éliminatoires CHAN 2024 - Madagascar attend le Zimbabwe ou l'Eswatini au second tour

Les Barea se préparent à relever un nouveau défi dans les éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024, après avoir été exemptés du premier tour. Les protégés de Roro Rakotondrabe, qui ont brillé lors de l'édition précédente en terminant troisièmes, attendent le vainqueur du match entre le Zimbabwe et l'Eswatini pour le deuxième tour, prévu en décembre.

Les Barea de Madagascar s'apprêtent à entrer dans la compétition pour la qualification au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024, mais uniquement à partir du deuxième tour. La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort des éliminatoires, hier, révélant que la sélection malgache est exemptée du premier tour. Les Barea, qui ont terminé troisièmes lors de la dernière édition du tournoi en Algérie, auront l'opportunité de se mesurer au vainqueur du match opposant le Zimbabwe à l'Eswatini. Ce deuxième tour est prévu entre le 20 et le 22 décembre pour le match aller, et entre le 27 et le 29 décembre pour le retour.

Cette édition du CHAN, dont la phase finale se déroulera du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, introduit une nouveauté majeure : les sélections nationales pourront convoquer tous les joueurs évoluant sur le continent africain. Ce changement marque une évolution significative, le tournoi étant précédemment réservé aux joueurs des championnats locaux.

Les équipes sont réparties en six zones géographiques, chacune d'elles pouvant qualifier trois nations pour la phase finale. Les pays hôtes bénéficient d'une qualification automatique, et la zone CECAFA se voit attribuer une place supplémentaire, portant le total à 19 équipes participantes. Madagascar, faisant partie de la zone COSAFA, devra se battre pour l'une des trois places qualificatives. Le sélectionneur malgache Roro Rakotondrabe, et ses joueurs cherchent à reproduire l'exploit de l'édition précédente. Ils auront du temps pour préparer la qualification prévue en décembre.