Madagascar: Andry Rajoelina - Un scanner et un appareil mammographie pour le CHU Andohatapenaka

La santé de la population constitue une priorité. C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina. En effet, dans le cadre de la modernisation des hôpitaux publics et du développement du secteur santé, le président Andry Rajoelina a procédé hier à la remise officielle d'un scanner et d'un appareil de mammographie au profit du Centre Hospitalier Universitaire d'Andohatapenaka.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur du Japon Abé Koji, de plusieurs ministres dont celui en charge du département de la Santé Publique Zely Randriamanantany, du Gouverneur d'Analamanga Hery Rasoamaromaka et de nombreux parlementaires. Désormais, cet établissement manarapenitra est doté de nouveaux matériels dernier cri répondant aux besoins primaires de la population. Garantir un meilleur accès aux services de santé pour tous les Malagasy. C'est l'objectif principal du Ministère de la Santé Publique. D'où cette initiative de doter les établissements médicaux du pays d'équipements modernes et conformes aux normes internationales.

Dispositif performant. Le scanner Fujifilm Supria 32 barrettes remis hier est un dispositif performant capable de réaliser divers types de diagnostics. C'est le fruit de la coopération entre l'État malagasy et le Gouvernement japonais dans le cadre du projet de développement économique et social dont le montant total du financement s'élève à 400 millions Yens soit 15 milliards Ariary.

Pour ce qui est de ce scanner, le coût est de 80 millions de Yens soit 3 milliards Ariary. Désormais, l'hôpital d'Andohatapenaka dispose d'un scanner pour détecter et prévenir différentes maladies telles que l'AVC et le traumatisme crânien, et pouvant effectuer un scanner thoracique, un scanner abdominal, un scanner cervical... La mise en place de l'appareil de mammographie, quant à elle, est une initiative de l'État malagasy sous le leadership du Président Andry Rajoelina qui permettra de renforcer la lutte contre le cancer du sein, une des premières causes de décès chez les femmes malagasy.

Mis à part le CHU Andohatapenaka, l'hôpital d'Andrainjato Fianarantsoa dispose aussi du même appareil. Durant cette cérémonie, le Chef de l'Etat a donné une instruction au ministre Zely Randriamanantany afin d'étendre cet effort à travers le pays pour que tous les hôpitaux publics soient dotés du même appareil et que le coût d'une mammographie soit réduit à 100 000 Ariary. Actuellement, le coût serait de trois fois plus au niveau des établissements privés.

30 nouveaux hôpitaux. Afin de réitérer sa détermination à développer le secteur de la santé, le président Andry Rajoelina de rappeler que depuis l'indépendance, le pays ne comptait que 18 hôpitaux publics. Durant ses mandats à la tête du pays, 30 nouveaux hôpitaux ont vu le jour, dont le CHU Andohatapenaka inauguré en 2014. En plus de cet établissement, 10 autres scanners ont été installés dans d'autres régions du pays, notamment à l'HOMI, Ambatondrazaka, Taolagnaro, Nosy Be, Sambava, Maroantsetra, Fénérive-Est, Manakara, Morondava et Mandritsara.