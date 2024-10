Angola: Le pays présente des opportunités dans l'agro-industrie en Espagne

Luanda — La Fédération des Chambres Bilatérales de Commerce et d'Industrie d'Angola (FCBCIA) a présenté mardi, des opportunités d'investissement et de collaboration dans le secteur agroalimentaire, lors de la 11ème édition de l'Expo PYME 2024, réalisée à La Corogne (Galice), Espagne, informe une note de l'ambassade d'Angola dans ce pays européen.

Au cours de la foire d'affaires de la Communauté Autonome de Galice, la FCBCIA a souligné l'importance de l'agro-industrie et identifié les opportunités qu'offre l'Angola dans ce secteur stratégique pour la diversification de son économie, soulignant la durabilité et le respect des ressources naturelles comme piliers du plan stratégique de l'agro-industrie dans le pays.

Il a également souligné l'effort conjoint entre le gouvernement angolais, le secteur privé et plusieurs organisations internationales pour revitaliser le secteur agricole, notamment les investissements dans les infrastructures rurales, les programmes de formation des agriculteurs et l'introduction de technologies innovantes.

Le document de la Mission Diplomatique indique que la fédération des chambres était représentée à ce plus grand salon du commerce extérieur de la région par le consultant international, Omar Castellá, et les conseillères responsables des secteurs économiques et commerciaux de l'ambassade, respectivement Emília Almeida et Paula Francineth Lisboa.

Dans l'entre-temps, l'engagement de l'Angola en faveur de la durabilité environnementale et de la responsabilité sociale a été réaffirmé, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

D'autre part, la FCBCIA a annoncé la structuration de ses objectifs en trois piliers fondamentaux, notamment « Promotion des partenariats commerciaux », « Développement industriel et productif » et « Promotion de la durabilité et de la responsabilité sociale ».

Organisée chaque année dans la ville de La Corogne, l'Expo Pyme 2024 est un espace complet qui vise à promouvoir les produits galiciens et à renforcer l'entrepreneuriat, qui offre des espaces de réseautage d'affaires, favorisant le développement et la compétitivité.

L'événement a réuni des autorités régionales et locales, des hommes d'affaires et des représentants de la Plateforme diplomatique des pays africains intéressés à promouvoir les relations commerciales et d'investissement en Angola.