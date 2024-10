Angola: Les FAA commémorent leurs 33 ans engagées dans la modernisation

Luanda — Les Forces Armées Angolaises (FAA) célèbrent ce mercredi 8 octobre leurs 33 ans d'existence en s'engageant dans le processus de restructuration, de modernisation et de formation du personnel pour maintenir les niveaux de préparation opérationnelle et au combat.

L'institutionnalisation des FAA se traduit par la concrétisation des Accords de Bicesse (Portugal), paraphés en 1991, entre le gouvernement angolais et l'UNITA, en vertu desquels seraient fusionnées les anciennes Forces armées populaires pour la libération de l'Angola (FAPLA), le gouvernement militaire, et les ex-Forces armées de libération de l'Angola (FALA), qui étaient alors la composante militaire de l'UNITA.

Sur la base de ces accords, les Forces armées angolaises (FAA) ont été créées avec un effectif total de 50.000 hommes, dont 40.000 de l'Armée de terre, 6.000 de l'armée de l'air nationale et 4.000 de la marine angolaise.

Processus de réaménagement de la FAA

Avec la conquête de la paix et de la réconciliation nationale en 2002, les Forces armées angolaises, sortant d'une période de crise difficile, sont entrées dans une phase de réaménagement commencé en 2006, dans le but d'adapter les FAA à la nouvelle réalité du pays.

Les résultats obtenus ont permis le passage à la phase de reconstruction, avec la création des corps et de divisions de l'armée, la construction ou la réhabilitation de casernes, la formation ou le recyclage de personnels de différentes spécialités, en même temps que se mettait en oeuvre un travail d'éducation patriotique et morale, civique et éthique-militaire, dans la période de 2009 à 2010.

Les bénéficiaires sont les personnels des trois branches des FAA (Armée, Force Aérienne et Marine), afin de remplir de manière exemplaire leur mission constitutionnelle de préservation de la paix, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

Dans le cadre de ce programme, les FAA ont amélioré le processus de sélection du nouveau personnel, en intégrant dans leurs rangs du personnel plus jeune, capable d'accomplir des missions majeures d'un point de vue tactique et intellectuel.

De même, ils ont acquis des ressources et des équipements militaires sophistiqués et construit d'importantes infrastructures nécessaires au processus de consolidation de l'institution militaire angolaise et du système national de sécurité et de défense dont ils font partie intégrante.

La première Université Militaire a également été créée pour préparer les personnels à affronter des situations atypiques, dans leurs missions, avec prudence, résilience et détermination.

Armée

L'Armée de terre accorde une attention privilégiée à l'amélioration et à la modernisation des équipements techniques et des infrastructures afin de donner une plus grande dignité au personnel dans sa mission spécifique et ses besoins sociaux.

La branche investit dans la formation de son personnel, l'amélioration des méthodes de travail, pour renforcer les principes de la hiérarchie militaire.

La mesure vise à améliorer la qualité du processus de préparation combative, opérationnelle, éducative et patriotique des troupes et à accroître la préparation au combat de leurs unités.

En outre, les unités de l'Armée de terre participent au processus de déminage, à la construction de ponts, à l'aide aux populations victimes de calamités naturelles, ainsi qu'aux actions de recherche et de sauvetage.

Armée de l'air

La mission principale de la Force aérienne nationale (FAN) est la défense et la surveillance de l'espace aérien national, en vue de garantir l'intégrité territoriale de la nation.

Dans le cadre du programme visant à rendre la FAN plus moderne, plus forte et plus disciplinée en faveur du renforcement du système de sécurité et de défense du pays, l'État angolais accorde une attention particulière à l'acquisition de divers moyens techniques.

La formation du personnel du secteur est une autre composante de ce programme, en vue d'assurer l'opérationnalisation de la nouvelle technique par le personnel angolais.

Dans cette perspective, l'organe a reçu, en décembre 2020, le deuxième lot de six avions d'instruction militaire de type K8-W, acquis de la Chine par l'État angolais.

Les six premiers avions de ce nouveau modèle sont arrivés en Angola en janvier de la même année, dans le but de renforcer la formation des pilotes et la capacité de transport aérien de cette branche des FAA.

Le K8-W mesure 11,60 mètres de long et a une envergure de 9,63 mètres, ainsi qu'une hauteur de 4,21 mètres, et peut transporter diverses armes, telles que deux bombes aériennes à fragmentation, quatre bombes d'entraînement aériennes, deux missiles aériens, des missiles aériens dirigés, un canon 23-2G de calibre 23 mm et même des roquettes pour l'entraînement et le combat.

D'autre part, la FAN a reçu de nouveaux pilotes angolais dans le secteur de l'aviation légère, diplômés de l'École militaire aéronautique de Lobito, dans la province de Benguela.

Marine

La mer angolaise est riche en pétrole et en autres ressources naturelles, ce qui nécessite de plus grandes responsabilités dans la sécurité des installations, en mer et sur terre, contre les actes de sabotage.

Pour cette raison et dans le cadre du processus de reconstruction, la Marine Angolaise (MGA) est en train d'être dotée de nouveaux navires de différentes catégories, pour lutter contre la piraterie et le terrorisme international dans les eaux territoriales angolaises et sur la côte nationale.

Dans cette perspective, la province de Zaïre a acquis, en juillet 2023, d'une nouvelle base navale dotée des conditions opérationnelles les plus modernes, dans le but de contribuer au renforcement de la sécurité du Golfe de Guinée, une route maritime importante pour le commerce international.

Ainsi, depuis janvier de cette année, la province de Luanda dispose d'un Centre National de Coordination de Surveillance Maritime, qui garantira la protection et l'exploitation des ressources maritimes et la sécurité des communications.

Dans ce cadre également, la construction de trois corvettes et navires de soutien modernes a été commandée, ainsi que l'acquisition de deux avions Airbus C-295 du Royaume d'Espagne, équipés pour des missions de reconnaissance et de surveillance maritimes.

Avec ce programme de restructuration et de modernisation des FAA, l'Exécutif entend atteindre, d'ici 2028, le degré d'excellence dans le domaine militaire, pour répondre aux nouveaux défis imposés par le nouvel ordre économique mondial.