Ile Maurice: PEQ SC et Swan vainqueurs

Paille-en-Queue SC chez les hommes et la Swan chez les dames ont décroché la palme dans le festival de football organisé par la Fédération mauricienne des sports corporatifs (FMSC) dimanche sur le terrain de SPARC à Cascavelle. Paille-en-Queue SC (PEQ SC) - qui représente Air Mauritius - a dominé Mauritius Telecom en finale. Le score était de 1-1 au terme de la confrontation et c'est aux tirs au but que le sort a été décidé avec plus de précision du côté de PEQ SC qui s'est imposé 2-1.

Durant la phase de groupe, PEQ SC s'est offert le scalp d'ABSA Bank (3-1) et Airports of Mauritius 3-0. De son côté, la Mauritius Telecom avait pris le meilleur sur Eagle Insurance (0-0, 2-1 tirs au but) et sur Eagle Insurance 1-0. Fabrice Pauline, de PEQ SC, a terminé en tête du classement des buteurs avec quatre buts marqués.

Chez les dames, Elodie Aliphon a porté la Swan. Elle a terminé meilleure scoreuse du tournoi avec trois buts inscrits. Cet élément de la sélection féminine de football aura été précieux au cours de chaque rencontre.

Dans l'ordre, la Swan s'est imposée 4-0 face à Eagle Insurance puis a dominé la SBM 3-0. Entre-temps, Eagle Insurance et la SBM s'étaient neutralisées (0-0). La Swan a, donc, facilement soulevé le trophée terminant devant la SBM. Eagle Insurance a pris la troisième place.