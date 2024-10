Ile Maurice: Shakeel Mohamed - «Je ne suis pas un assoiffé de pouvoir...»

L'Alliance du changement a tenu une deuxième réunion de mobilisation depuis la dissolution du Parlement avec ses trois candidats - Eshan Juman, Adil Ameer Meea et Shakeel Mohamed - dans la circonscription n°3 (Port-Louis Maritime-Port-Louis Est). Et c'est Shakeel Mohamed qui a pris la parole un peu plus longuement.

L'ex-leader de l'opposition est revenu sur les attaques de Pravind Jugnauth envers sa personne, en faisant comprendre que lui n'est pas «un assoiffé de pouvoir». D'après lui, le Premier ministre s'aventure sur le terrain communal car il n'a pas d'autres arguments.

Shakeel Mohamed a aussi ciblé Xavier-Luc Duval, racontant comment le leader des coqs avait juré sur la tête de son fils qu'il n'était pas en négociation avec le Mouvement socialiste militant pour finalement conclure une alliance avec le parti orange. Shakeel Mohamed a aussi fait allusion à une affaire impliquant un hôtel de l'Est, la Mauritius Investment Corporation et un homme proche de feu Sir Anerood Jugnauth, avant de revenir sur le prix des carburants, la drogue et le dossier Chagos.

Eshan Juman a, lui, évoqué la hausse des prix des médicaments. Mais aussi comment des personnes qui ont décroché leur Higher School Certificate (HSC) peinent à trouver du travail car étant proches de l'opposition. Il plaide notamment pour la méritocratie. Il a abordé une fois de plus un problème majeur dans la circonscription, soit le fléau de la drogue.

Adil Ameer Meea a lui parlé du redécoupage électoral et a souhaité la bienvenue à tous ceux qui viennent désormais se greffer au n°3. Il a aussi indiqué que le gouvernement a violé la démocratie en reportant les élections municipales. Pour le député du Mouvement militant mauricien, le souci principal des Mauriciens reste la cherté de la vie.