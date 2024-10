Ile Maurice: Ismaël Rawoo démissionne comme leader adjoint du Muvman Liberater

Avec effet immédiat. Ce jeudi 10 octobre, Ismaël Rawoo a présenté sa démission comme leader adjoint du Muvman Liberater. Il quitte aussi le parti. Dans une lettre addressée au leader du ML, Ivan Collendavelloo, Ismaël Rawoo deplore que «depuis plusieurs années, le ML est resté en position subalterne au sein de l'alliance politique, incapable de défendre ses priorités ni de faire avancer les intérêts de ses membres et de ses électeurs».

Il souligne que, «cela fait maintenant quatre ans que nous n'avons plus de rôle significatif au sein du gouvernement. Malgré les efforts déployés et les sacrifices consentis, nous sommes souvent exclus des décisions stratégiques, ce qui a gravement érodé notre influence et diminué notre capacité à représenter nos membres et partisans sur le terrain».

Pour Ismaël Rawoo, «quand je compare notre organisation à d'autres formations politiques, il est regrettable de constater que le ML, au cours de ces quatre dernières années, n'a plus la structure d'un véritable parti politique à l'échelle nationale». Il ajoute que, «nombreux sont ceux qui m'ont fait part de leur confusion face à l'absence de direction et de visibilité du parti. Ils s'interrogent même sur la date de notre dernier grand rassemblement national. À vrai dire, même moi, je ne me souviens pas d'un tel événement au cours de ce mandat».