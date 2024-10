Ile Maurice: Mahend Gungapersad - «Ils ont craqué une allumette et tenté de mettre le feu»

Ram Etwareea, Nitish Beejan et Mahend Gungapersad, les trois candidats de l'Alliance du changement dans la circonscription n°6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or), ont lancé officiellement leur campagne électorale, mardi soir, à Trois-Bras, Goodlands. Le député Mahend Gungapersad a demandé à l'assistance d'être très vigilante et de ne pas tomber dans le piège «communal».

Il faisait référence aux propos du Premier ministre, Pravind Jugnauth, à l'égard de Shakeel Mohamed. «Il faut comprendre leur jeu. Zot inn rap enn zalimet ek zot inn rod met enn dife. Je vous avais mis en garde à Triolet. Le gouvernement de Pravind Jugnauth est prêt à retourner soeur contre soeur, frère contre frère et communauté contre communauté pour rester au pouvoir. N'avons-nous pas le droit de vivre en accord ici ? Quel mal Shakeel Mohamed a fait ? Est-ce que c'est lui qui a fait une grillade ? Est-ce que c'est lui qui a bu du whisky ? Est-ce que c'est lui qui a fait une rave party ? Est-ce que c'est lui qui était sur le territoire de Franklin ? C'est un peu comme le voleur qui accuse la police.»

Par la suite, il a déclaré que l'Alliance du changement est une alliance nationale et arc-en-ciel appartenant à tous les Mauriciens. «Pour quelle raison Pravind Jugnauth n'a pas donné de ticket à Maneesh Gobin ? C'est de cela que Shakeel Mohamed a parlé. Pravind Jugnauth est prêt à diviser ce pays pour remporter les élections dans les circonscriptions 4 à 14. Dan no 6, to sekreter zeneral ek prezidan to parti finn bizin boure ale. Zot kandida inn boure (NdlR: Il faisait référence à l'incident survenu, mardi, à Petit-Raffray, quelques heures avant le meeting de l'Alliance du changement).»

Il est revenu ensuite sur les propos que Pravind Jugnauth a tenus à Belle-Mare. «Enn Premi minis kapav koz koumsa? Li pre pou diviz sa pei-la pou so sirvi politik. Bann travayis, kan zot al vote, avan ki zot vot mwa ek Nitish Beejan, zot vot Ram Etwareea. Me li inportan ki zot vot trwa kandida l'Alliance du changement. Lot kote, pe met kandida gramatin, tanto pe tire. Zot pe tir laraf pou swazir kandida. Bann MSM mem pe dir Gungapersad tousel pou manz zot trwa kandida. Mo pa pou manz zot mo tou sel. Je garderai un peu pour mes colistiers. Mettez les candidats que vous voulez en face, nou pou manz zot. Pou ena trwa zero isi.»

Frustrés

Il a demandé aux proches du Mouvement socialiste militant qui se sentent frustrés de soutenir l'Alliance du changement. Il a également mis en garde quelques membres du Parti travailliste qui critiquent les trois candidats de cette alliance. «Il faut de la discipline. Autrement, nous deviendrons comme le MSM», a insisté le député.

Mahend Gungapersad a promis qu'aussitôt au pouvoir, le gouvernement de l'Alliance du changement transformera Grand-Baie en capitale balnéaire de l'île.

Ram Etwareea, candidat du Mouvement militant mauricien, est revenu sur la «guerre de tickets» au MSM. «Nous ne savons même pas qui sont nos adversaires», a-t-il déclaré. Ce candidat a mis en garde l'assistance sur les «pièges» du gouvernement sortant pendant les prochaines semaines. «Ce gouvernement fera tout pour rester au pouvoir. Il va vous donner du travail. Il fera de grandes promesses alors qu'en dix ans, il n'a rien fait pour vous. Il se sert déjà de la violence et du communalisme. Il suffit d'un rien pour mettre le feu. Il n'a pas d'argument. Il sème la division. Il faut faire attention afin que le pays ne soit pas à genou. Il ne faut pas que le pays pourrisse entre les mains de ce gouvernement», a-t-il rappelé.

Nitish Beejan, nouveau venu au PTr, a affirmé que dans 34 jours, l'Alliance du changement sera au gouvernement. «Pour cela, il faut travailler jusqu'au dernier moment. Il faut être discipliné. Nous devons avoir un 3-0 ici. Mahend Gungapersad finn dir mwa, nou al fer enn ti renion pou explik travay kouma pou deroule. Me kan mo get lafoul, mo trouve ki se enn sprint ki finn large. Je vous donne une information : Pravind Jugnauth devait venir à Goodlands pendant le week-end. En route, il a eu des informations défavorables. Il a fait demitour.» Ce candidat a ajouté que les deux ministres du MSM n'ont rien fait pour la circonscription alors que leur leader n'a rien réalisé pour le pays.