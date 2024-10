Burkina Faso: Les services du FMI ont conclu une visite au pays

document

Les communiqués de presse de fin de mission comprennent des déclarations des équipes du FMI qui transmettent des conclusions préliminaires après une visite dans un pays.

Les opinions exprimées dans cette déclaration sont celles des services du FMI et ne représentent pas nécessairement les vues du Conseil d'administration du FMI. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au Conseil d'administration du FMI pour discussion et décision.

Ouagadougou: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Martin Schindler, s'est rendue à Ouagadougou du 30 septembre au 9 octobre 2024 pour évaluer les politiques macroéconomiques dans le cadre de la deuxième revue du programme économique du Burkina Faso soutenu par la facilité élargie de crédit (FEC). La mission du FMI a tenu des réunions avec le Ministre de l'Économie et des Finances, M. Aboubakar Nacanabo; le Directeur National de la BCEAO, Armand Badiel; et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement. L'équipe a également rencontré des représentants du secteur privé et des partenaires au développement.

À la conclusion de la mission, M. Schindler a émis la déclaration suivante :

"Une équipe du FMI a visité Ouagadougou pour discuter de la deuxième revue du programme de quatre ans soutenu par le FMI, qui vise à créer un espace fiscal pour les dépenses prioritaires, renforcer la protection sociale, promouvoir la bonne gouvernance et favoriser une croissance durable. Nous avons eu des discussions constructives sur l'évolution et les perspectives du programme dans un contexte de situation sécuritaire volatile. Elles se sont concentrées sur les développements macroéconomiques et fiscaux, l'amélioration de la transparence et de la gouvernance budgétaire, la réduction des risques fiscaux et l'amélioration de l'efficacité dans le secteur de l'énergie.

%

"L'équipe retournera à Washington, D.C., pour avancer son travail technique, et les discussions avec les autorités se poursuivront dans les semaines à venir, y compris lors des prochaines assembles annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C., à la fin octobre. Les discussions se concentreront sur la réalisation de nouveaux progrès concernant l'agenda de réforme structurelle et de gouvernance budgétaire des autorités, entre autres sujets.

"Nous réaffirmons notre engagement à soutenir le Burkina Faso durant cette période difficile, conformément aux politiques du FMI.

"L'équipe de FMI exprime sa gratitude aux autorités, aux représentants du secteur privé, aux partenaires de développement et aux autres parties prenantes au Burkina Faso pour leur engagement constructif et leur soutien durant cette mission."