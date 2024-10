Sénégal: Ziguinchor - Pastef contre une opposition disloquée

Au lendemain de la présidentielle 2024, l'opposition et plus particulièrement l'APR de Ziguinchor est plongée dans un mutisme pour ne pas dire une léthargie totale qui inquiétait plus d'un.

Les anciens lieutenants de Macky Sall presque « introuvables » ressortent sous de nouvelles bannières de l'opposition pour ces élections législatives. S'il y a déjà quelques mois, on parlait de la bataille de Ziguinchor entre le Pastef et la coalition au pouvoir à savoir Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui Pastef semble faire cavalier seul à Ziguinchor. L'ancien ministre de la Micro finance Madame Victorine Ndeye se retrouve sur la liste d'Amadou BA, tournant le dos à l'APR qui ira à ces législatives à Ziguinchor sans le soutien de l'ancien Ministre Doudou Ka dont les partisans ont décidé de soutenir le PASTEF.

Benoit Sambou ancien membre Haut Conseil des Collectivités Territoriales HCCT, sera en plus de Angélique Manga, ancienne ministre, le principal responsable qui porte encore le flambeau de l'APR à Ziguinchor. Mais la 32e place sur les listes de sa coalition a fini de soulever la colère de ses partisans qui s'insurgent contre une telle position.

Des militants de l'APR pourraient donc s'adonner à un vote-sanction. L'ancien Premier Ministre et candidat à la présidentielle Amadou BA et sa coalition ont « dépouillé » à Ziguinchor la coalition de l'ancien Président Macky Sall. Benoit Sambou, Angélique Manga ... « restés fidèles » à Macky Sall pourront- il faire face au Pastef à Ziguinchor lors de ces législatives ? Nombreux sont ceux qui en doutent aujourd'hui.

Qui pour défier la liste départementale du Pastef qui a reconduit Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé ? C'est la grande question agitée à Ziguinchor qui est sous le contrôle d'Ousmane Sonko et ses partisans depuis 2019. A noter même que lors de la dernière présidentielle, excepté Amadou Ba et la Coalition Benno Bokk Yaakar qui ont investi la région, rares étaient des coalitions qui sont venues battre campagne à Ziguinchor.

Difficile alors de parler de la bataille de Ziguinchor entre Pastef et l'opposition surtout que certaines coalitions n'ont même pas de listes dans le département de Ziguinchor, et suffisant pour renseigner sur cette bataille qui risque selon certains observateurs de tourner en faveur du PASTEF à Ziguinchor et dans sa région.

Surtout qu'avec cette « dispersion de responsables de l'APR dans les différentes coalitions de l'opposition, la tâche s'avère très compliquée. Toutefois, un ancien responsable de L'APR estime que la liste PASTEF sera surprise car, déclare-t-il, « S'ils pensent que Ziguinchor, c'est leur titre foncier, ils se trompent ces gens du Pastef. Ils vont essuyer une défaite cuisante car rien ne marche dans ce pays et les Ziguinchorois ne sentent pas du tout ces responsables Pastef ... ».

Mais la politique n'étant pas mathématique, les candidats des coalitions de l'opposition gardent toutes leurs chances dans ces élections législatives. Mais entre frictions dans certaines coalitions à Ziguinchor et remobilisation des troupes, ces élections législatives se préparent activement à Ziguinchor.