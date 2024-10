Sénégal: Présélectionnés pour le trophée de meilleur joueur de septembre - Cheikh Sabaly et Pape Meïssa Ba impressionnent en Ligue 2 française

L'Union nationale des footballeurs professionnels (France) a sélectionné les footballeurs sénégalais Cheikh Sabaly (Metz) et Pape Meïssa Ba (Grenoble) pour le trophée du meilleur joueur du mois de septembre de la Ligue 2 française.

Etincelant ces dernières semaines, Cheikh Sabaly a été l'un des principaux artisans des bons résultats du FC Metz le mois écoulé. La révélation sénégalaise a, selon le site du club de Metz participé à quatre matchs de Ligue 2 française et a trouvé le chemin des filets dans trois d'entre eux, cumulant un total impressionnant de 5 buts.

Cette performance remarquable représente 50% des buts marqués par son équipe, qui en a inscrit 10 durant cette période. Les « Grenats » ont ainsi logiquement récompensé leur attaquant vedette en l'élisant « meilleur joueur du mois de septembre ». L'annonce a été faite hier, mardi 8 octobre à travers les réseaux sociaux de l'écurie messine.

Cheikh Sabaly, une ascension fulgurante avec le FC Metz !

A 25 ans, le joueur formé à Génération Foot s'affirme de plus en plus ses talents de redoutable buteur. Titularisé depuis le début du championnat de Ligue 2 2024/2025, le natif de Kolda est vu comme un véritable poison pour les défenses adverses. L'ailier sénégalais du FC Metz a montré tout son talent en septembre avec des dribbles incisifs, une vitesse impressionnante et un sens du but qui a fait trembler les filets à 5 reprises, dont un triplé face à Martigues, lors de la sixième journée, et un doublé, face à Rodez, lors de la deuxième journée.

Il est l'un des grands artisans du très bon début de saison des Grenats, dont l'objectif sera de remonter immédiatement à l'étage supérieur. En signant ce samedi dernier un but contre Amiens, il a permis à son club d'occuper actuellement la quatrième place avec 15 points. Cette performance lui permet de dépasser largement son rendement de la saison précédente, où il n'avait inscrit que trois réalisations en Ligue 1 ! Une ascension fulgurante qui fait de Cheikh Sabaly un atout majeur pour le FC Metz, et pourquoi pas des Lions du Sénégal dans un avenir proche.

Quant à l'attaquant Pape Meïssa Ba, il affiche une belle forme aussi depuis les matchs de préparation. Le buteur de Grenoble Foot 38, informe le site de l'Union nationale du football professionnel a enchaîné les performances de haut vol en septembre. Imposant et efficace devant le but, il a compilé 4 buts et une passe décisive. Il est l'atout offensif numéro un de l'attaque isérois.

Il a son actif sept buts, dont un doublé contre Caen, lors de la quatrième journée. Le Sénégalais de 27 ans a marqué aussi contre Rodez, lors de la dernière journée du championnat, avant la trêve internationale.