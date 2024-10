Congo-Brazzaville: Préservation de l'environnement - Actualisation des données du site Sangha-Nouabalé-Ndoki

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a présidé l'atelier technique sur la validation des données pour une mise à jour de la fiche descriptive Ramsar du site Sangha-Nouabalé-Ndoki.

Organisé en partenariat avec la société Industrielle forestière de Ouesso (IFO), cet atelier vise à actualiser la fiche descriptive Ramsar du site Sangha-Nouabalé Ndoki, qui est attendue dans les prochains mois, après validation finale par les experts internationaux et nationaux.

La convention de Ramsar est un instrument juridique efficace pour la préservation des zones humides face aux dangers auxquels elles sont exposées. La République du Congo a ratifié cette convention.

Il a inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale quatorze sites confirmés. Le site Ramsar de Sangha-Nouabalé-Ndoki, classé dans la zone humide d'importance internationale depuis plusieurs années, constitue un joyau écologique qui abrite une biodiversité exceptionnelle et des écosystèmes uniques essentiels à lutter contre le changement climatique. Il assure aussi la préservation de l'équilibre écologique dans la région du Bassin du Congo.

Par ailleurs, les zones humides se dégradent deux ou trois fois plus vite que les forêts à cause du drainage des eaux, l'ensablement, le déversement des produits polluants, de déchets plastiques, mécaniques et chimiques ainsi que de la surexploitation des matières qu'elles contiennent.

Cet atelier marque une étape cruciale dans la préservation des zones humides d'importance internationale du Congo. Il a rassemblé les experts du développement durable et les délégués d'autres ministères, ainsi que les représentants des organisations internationales engagées dans la conservation des écosystèmes critiques.

Au nombre des partenaires techniques, Gon Mayers, représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) au Congo, et Georges Claver Boundzanga, conseiller du directeur général de la société IFO, ont souligné l'engagement multisectoriel dans cette initiative visant à renforcer la protection de l'une des plus vastes zones humides protégées du monde.

« C'est le 8 décembre 2023 qu'IFO avait sollicité l'implication personnelle de la ministre de l'Environnement pour réexaminer les limites du site Ramsar Sangha-Nouabalé-Ndoki, en vue de permettre à cette société de poursuivre son programme de développement durable dans l'Unité forestière d'aménagement (UFA)-Ngombé. Cette demande avait été bien reçue. Le traitement de ce dossier a donné lieu à une mission de terrain et la formulation du rapport qui fera l'objet du présent atelier », a indiqué Georges Claver Boundzanga.

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a rappelé l'importance de l'actualisation des données sur le site pour une meilleure gestion des ressources naturelles et une meilleure protection des écosystèmes vulnérables. « Ces zones humides stockent l'eau en assurant sa qualité, contribuant à la résilience contre la sécheresse et captent également le dioxyde de carbone (CO2), contribuant ainsi à l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques.

Elles protègent contre les inondations et les effets des tempêtes, fournissent des aliments et d'autres services tels que le transport et les loisirs », a déclaré Arlette Soudan-Nonault, ajoutant que « Les zones humides sont les zones à haute valeur de conservation. Elles jouent un rôle indispensable pour atteindre les objectifs fixés par les Nations unies. Les zones humides abritent la biodiversité jouant un grand rôle dans les cycles biologiques de nombreuses espèces et dans leur processus de migration ».

Rappelons qu'un site Ramsar est la désignation d'une zone humide d'importance internationale, inscrite sur la liste établie par la convention de Ramsar par un État partie. Un site Ramsar doit répondre à un ensemble de critères, tels que la présence d'espèces vulnérables de poissons et d'oiseaux d'eau.