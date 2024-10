Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Carré des libéraux renouvelle son bureau exécutif

L'association Le Carré des libéraux a renouvelé les membres de ses instances dirigeantes, à travers une assemblée générale élective qui s'est tenue à Brazzaville sur le thème « Renouveler notre engagement collectif pour un avenir plus solidaire et radieux ».

Ouverte par le secrétaire général sortant, Keme Oyeri, l'assemblée générale du Carré des libéraux avait pour objectif principal de passer en revue l'exercice de deux ans du bureau précédent, mais aussi de renouveler les instances de cette association. Les participants ont examiné aussi le rapport de la commission du contrôle d'évaluation (CCE) sortante, et amendé des textes, ainsi qu'échangé sur les projets futurs et enfin élu les nouvelles instances.

En effet, les libéraux, persuadés des potentialités multiples dont regorge le « Carré des libéraux », des devoirs de solidarité et des liens de fraternité qui unissent les hommes en société, ont décidé de mettre sur pied un cadre permanent pour rendre leurs actions plus crédibles dans le strict respect des dispositions issues des présents statuts et des textes en vigueur au Congo.

Au total, seize membres ont été élus dont treize au bureau exécutif et trois à la CCE. Le bureau exécutif est présidé par Reich Issombo Olandzobo secondé de Césa ire Balthazar Obambi, avec pour secrétaire général Keme Oyeri, et Manocia Foueti Massengo comme secrétaire générale adjointe. La ville de Pointe-Noire a un nouveau secrétaire chargé de la coordination de leurs activités, de même que l'Europe, l'Amérique et les autres zones géographiques. S'agissant de la CCE, elle a vu la désignation de nouveaux responsables qui veilleront à la bonne gouvernance et au respect des principes fondamentaux de l'association.

Le vandalisme et le banditisme, priorité du nouveau bureau exécutif

A l'issue de cette élection, Keme Oyeri a expliqué le pourquoi de cette assemblée générale et les missions assignées à la nouvelle équipe dirigeante. Pour le secrétaire générale élu, sa réélection est un moment de soulagement, mais aussi une grande responsabilité, parce qu'ils sont amenés à poursuivre l'oeuvre qu'ils ont commencé depuis deux ans et qu'ils ont aujourd'hui vis-à-vis de leurs collègues libéraux le devoir d'œuvrer à la matérialisation de leur vision. Quant aux priorités, Keme Oyeri a dit ceci.

«Les priorités aujourd'hui c'est de partir dans l'action au niveau de la société, notamment sur les questions principales de désœuvrement des jeunes surtout. Nous avons déjà essayé depuis l'année passée avec le bureau précédent, la planification d'actions qui vont justement dans le sens de contribuer à améliorer la question des jeunes surtout dans le vandalisme et le banditisme.

Ça sera notre priorité pour le mandat en cours. Aujourd'hui, notre principal défi est de matérialiser notre vision, c'est-à-dire d'être un acteur visible et évident, et pourquoi pas de devenir une force de proposition à travers des mémos et des conclusions des travaux et des contributions tangibles sur des questions de la société », a-t-il déclaré. Rappelons que cette assemblée générale a coïncidé avec le cinquième anniversaire de la création de l'association Le Carré des libéraux.