Sénégal: Contribution régionale à la création de richesse - Dakar concentre 46,2% du PIB national

En 2022, le Produit (Pib) en valeur du Sénégal est évalué à 17 227,9 milliards de FCFA, informe l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Qui souligne que l'analyse de sa répartition selon les régions laisse apparaitre de fortes disparités.

En effet, renseigne l'Ansd, la région de Dakar concentre 46,2% de la richesse nationale avec un Pib établi à 7 960,8 milliards de FCFA. Cette situation s'explique par la forte concentration des unités économiques au niveau de la région. Par ailleurs, il est relevé que les 71,5% du Pib national sont générés par cinq (5) régions du pays que sont Dakar (46,2%), Thiès (11,1%), Diourbel (5,1%), Saint-Louis (4,7%) et Kaolack (4,5%).

La richesse créée dans les neuf (9) autres régions restantes ne représente que 28,5% du Pib du Sénégal, confie la même source. La situation de 2022 confirme celle des deux années précédentes (2020 et 2021) où le poids de la région de Dakar varie entre 46,1% et 46,6%. La même tendance est observée dans les autres régions du pays.

Du point de vue sectoriel, l'Ansd révèle que les régions de Thiès (12,7%), de Kolda (9,3%) et de Kaffrine (8,7%) sont celles qui contribuent le plus à la valeur ajoutée du secteur primaire en 2022. Cette situation résulte de l'importance de l'horticulture (maraîchage et culture de fruits) à Thiès et des cultures céréalières et arachidières à Kolda et à Kaffrine.

%

En plus, Thiès est une région à vocation halieutique, poursuit l'agence. Qui ajoute que s'agissant du secteur secondaire, sa valeur ajoutée est essentiellement créée, en 2022, par les unités de production établies dans les régions de Dakar (53,7%), de Thiès (12,5%) et de Kédougou (10,9%). En particulier, la région de Kédougou concentre plus de la moitié (51%) de la valeur ajoutée totale du sous-secteur extractif durant l'année sous revue.

Les régions de Dakar (54,7%) et de Thiès (9,5%) sont également celles qui contribuent le plus à la formation de valeur ajoutée du secteur tertiaire en 2022. Elles sont suivies de la région de Diourbel (5,5%) pour laquelle l'activité commerciale est très dynamique.