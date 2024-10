Congo-Brazzaville: Budget - Le pays a dégagé un excédent global de plus de 50 milliards en 2023

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, a indiqué le 7 octobre à Brazzaville que l'exécution des opérations budgétaires, de trésorerie et de financement a dégagé un excédent global de financement de 51,6 milliards de FCFA en 2023, contre 6,3 milliards de FCFA en 2022, soit une hausse de 719,0%.

L'annonce a été faite lors du conseil des ministres au cours duquel Ludovic Ngatsé a fait un récapitulatif des recettes, des dépenses, des ressources de trésorerie et de financement, rappelant que la loi n°77-2022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 a été modifiée par la loi n°38-2023 du 21 décembre 2023 portant loi de finances rectificative. Le budget de l'Etat avait donc été réajusté et arrêté, à savoir les recettes à hauteur de 2333, 008 milliards de francs CFA, les dépenses à 1997,391 milliards de francs FCFA.

Un excédent budgétaire prévisionnel de 335,617 milliards de francs CFA avait été constaté. Les ressources et les charges de trésorerie et de financement, estimées respectivement à 517 milliards de francs FCFA et 1080 milliards de francs FCFA, avaient, pour leur part, dégagé un déficit prévisionnel de 563 milliards de francs CFA. Un solde budgétaire global de 664 667 645 868 FCFA avait été dégagé et l'écart global de financement a été de 51 600 000 000 FCFA

Le gouvernement a reçu le rapport de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, laquelle a donné son avis de conformité du compte administratif et du compte de gestion au 31 décembre 2023, tout en formulant des recommandations sur la mobilisation des recettes intérieures, la gestion de la dette et la réforme des systèmes d'informations. Après examen et discussion, le conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant loi de règlement, exercice 2023. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption.