Congo-Brazzaville: Institut international du théâtre - Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah délégué du Congo au 37e congrès mondial

Le congolais Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah a représenté la République du Congo au 37e congrès mondial de l'Institut international du théâtre (IIT) qui s'est tenu dans deux pays, à savoir les Pays-Bas et la Belgique, sur le thème « Embrassez et connectez-vous ». De retour au pays, il a restitué pour Les Dépêches de Brazzaville les temps forts de ce congrès.

Le 37e congrès mondial de l'IIT a rassemblé plus d'une centaine de passionnés des arts du spectacle venus des quatre coins de la planète. Au nombre de ceux-ci, le dramaturge, metteur en scène et poète congolais, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah, en qualité de président national du centre Congo dudit institut.

D'emblée, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah a fait ressortir dans sa restitution l'innovation historique lors de ce congrès. Pour lui, depuis la création de cette organisation mondiale pour les arts de la scène en 1948, c'est pour la première fois que son congrès a été abrité respectivement par deux villes distinctes de deux différents pays, à savoir Anvers (Belgique) et Den Bosch (Pays-Bas).

En relation avec le thème du congrès, cette grande rencontre planétaire a constitué une plate-forme où le pouvoir du théâtre en particulier et de la culture en général a été célébré et la collaboration artistique au-delà des frontières a été nouée par de multiples partenariats. Des conférences, des ateliers de formation, des échanges à travers les comités et forums de l'IIT, des spectacles de théâtre, de danse, de musique ont meublé la partie artistique et éducative ponctuée par des visites touristiques faites quelquefois en bateau.

S'agissant de la partie statutaire, l'assemblée générale a examiné et adopté des rapports d'activités et financiers de l'exercice 2023-2024, d'une part, et d'autre part du programme d'activités et du budget 2025-2026. Elle a procédé également à l'élection du nouveau président, en la personne du Dr Jessica Kaahwa. Le prochain rendez-vous du congrès est pris en 2026 à Rio de Janeiro au Brésil.