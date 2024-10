Congo-Brazzaville: Insalubrité - Pointe-Noire à l'épreuve de la gestion des ordures ménagères

Depuis quelques jours, la ville océane est dans une insalubrité terrible. Des tas d'ordures obstruent la chaussée et sont également visibles dans plusieurs quartiers de la ville en nuisant à l'attractivité de la ville.

Les ordures ménagères parsèment les rues et les espaces vides. Et si rien n'est fait, la ville océane s'exposera à un tsunami de détritus. En effet, la société chargée des opérations d'assainissement et de ramassage des ordures ménagères dans la ville est depuis lors en arrêt de service.

Des bacs à ordures qui débordent çà et là, des dizaines de sacs poubelles à même le sol déchirés par des chiens et dégagent des odeurs nauséabondes, tel est le décor qu'affiche Pointe-Noire actuellement. Pour ce faire, la mairie de Pointe-Noire a lancé lundi dernier une opération de ramassage d'ordures pour lutter contre l'insalubrité publique. Les agents municipaux sont mobilisés pour débarrasser Pointe-Noire de ses ordures.

Malheureusement, face à des montagnes de détritus et faute de moyens, la mairie de Pointe-Noire peine pour se débarrasser des tas de déchets. Les efforts de collecte des déchets de la mairie semblent insuffisants, les odeurs des ordures rendent la vie des habitants encore plus difficile, affectant leur bien-être et leur confort. Les égouts à ciel ouvert et les stagnations d'eau contribuent également à cette situation déplorable.

Notons que pour de nombreuses personnes, la situation environnementale dégradée de Pointe-Noire est un cri d'alarme. Il est donc urgent que les autorités locales prennent des mesures drastiques pour améliorer la gestion des déchets. Sans une action forte et concertée, la qualité de vie des habitants va continuer de se détériorer et l'image de la ville se salit.