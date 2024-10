Congo-Brazzaville: Economie postale - La révolution de l'adressage national touche au but

Le Congo est sur le point de franchir un cap décisif dans son développement urbain et économique. Le 9 octobre 2024, coïncidant avec la Journée mondiale de la poste, une réunion de restitution des progrès réalisés avec le projet d'adressage national s'est tenue au siège de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE).

Présidée par Arnault Dicka, directeur de la régulation postale à l'ARPCE, cette rencontre a permis de présenter les avancées significatives de la plateforme numérique d'adressage national. Ce projet ambitieux vise à révolutionner non seulement la distribution du courrier, mais aussi à faciliter la prestation de services publics et privés, ainsi qu'à stimuler le développement économique du pays.

« Les administrations disposeront ainsi d'une base de données fiables et sécurisées des adresses pouvant permettre d'améliorer le repérage et l'orientation, de faciliter les interventions d'urgence et de localiser les services urbains », a déclaré Arnault Dicka, soulignant l'importance capitale de cette initiative.

Le système, provisoirement nommé Système de localisation mixte (SLM), a déjà fait ses preuves lors de démonstrations de localisation effectuées pendant la réunion. Cette plateforme novatrice promet de transformer radicalement la manière dont les adresses sont gérées et utilisées dans le pays.

Franck Gamassa, assistant du maire chargé de l'observation et de l'adressage, a mis en lumière les avantages concrets pour les citoyens : « Le certificat d'adressage qui pourrait découler de ce système permettra de localiser votre parcelle afin de vous permettre d'effectuer vos démarches de demande de raccordement pour la pose de votre compteur d'eau ou d'électricité, etc. ».

Ce projet d'envergure nationale mobilise un large éventail d'acteurs-clés. Le comité de pilotage, dirigé par l'ARPCE, comprend des représentants du ministère des Télécommunications, de la Société des postes et de l'épargne du Congo, de la Centrale de l'intelligence et de la documentation, du commandement de la sécurité civile, de l'Institut de géographie nationale, de la délégation générale aux Grands travaux, du cadastre, et de la mairie de Brazzaville.

L'initiative d'adressage national représente bien plus qu'une simple amélioration logistique. Elle incarne la vision d'un Congo moderne, où l'efficacité des services publics et le dynamisme économique sont soutenus par une infrastructure digitale de pointe. Alors que le projet se prépare pour sa présentation finale aux autorités en novembre, l'enthousiasme et les attentes sont à leur comble.

Cette révolution dans l'adressage promet non seulement de faciliter la vie quotidienne des Congolais, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement des affaires et des services liés à la personne. Le Congo se positionne ainsi à l'avant-garde de l'innovation en Afrique, démontrant sa capacité à relever les défis du 21e siècle avec des solutions technologiques adaptées à ses besoins spécifiques.