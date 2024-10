Sénégal: Bassirou Diomaye Faye invite les missions diplomatiques à mieux s'occuper des Sénégalais vivant à l'étranger

Dakar — Le président de la République a recommandé au gouvernement de veiller à "une mobilisation [...] soutenue" des missions diplomatiques et consulaires en faveur des Sénégalais vivant à l'étranger, de mieux s'occuper des étudiants du pays se trouvant loin de chez eux et de procéder au recensement des compétences nationales vivant et servant à l'extérieur du Sénégal.

En ce qui concerne "la nouvelle politique de gestion et d'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur, le chef de l'État a indiqué que leur situation quotidienne doit rester une préoccupation majeure du gouvernement, à travers notamment une mobilisation [...] soutenue de nos missions diplomatiques et consulaires", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye "a demandé au gouvernement de veiller à l'accélération des procédures pour l'obtention des documents administratifs de base, les passeports et les cartes nationales d'identité en particulier".

"Il a également exhorté le gouvernement à faire le suivi de la situation des étudiants sénégalais à l'étranger et le recensement systématique des compétences nationales vivant et servant à l'extérieur du Sénégal", rapporte le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

M. Faye a évoqué, à l'occasion de la réunion gouvernementale hebdomadaire, "la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif d'assistance au retour et à la réinstallation des Sénégalais de l'extérieur".