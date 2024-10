Sénégal: Equipe nationale A - Cheikh Lo Ndoye et Abdoul Aziz Ndiaye fiers d'intégrer la Tanière

Dakar — Les joueurs de l'ASC Jaraaf Cheikh Lo Ndoye et Abdoul Aziz Ndiaye, convoqués pour la première fois en équipe nationale A de football, se disent fiers et honorés d'intégrer la tanière.

Ndoye et Ndiaye ont été appelés en sélection nationale pour la double confrontation contre le Malawi, vendredi à Dakar et mardi à Lilongwe, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

"Je ressens de la joie et une fierté extraordinaire. J'ai toujours voulu intégrer l'équipe nationale A sénior. Cela me fait plaisir d'être là. Le dernier match du Sénégal, je l'ai suivi à la télé et c'est une immense joie de faire partie des acteurs cette fois ", a soutenu, Cheikh Lo Ndoye.

Pour le gardien de 31 ans, cette convocation prouve qu'il a beaucoup travaillé et progressé ces dernières années. "Cela me fait du bien d'être là avec ces joueurs leaders et talentueux", a ajouté le portier du Jaraaf qui a été l'un des grands artisans de la qualification de son équipe pour les phases de groupe de la Coupe de la confédération de la CAF.

Il a gardé ses cages inviolées lors des premier et second tour préliminaires de cette compétition africaine.

Pour son coéquipier en club Abdoul Aziz Ndiaye, le rêve a toujours été de faire partie de l'équipe A du Sénégal.

"C'est une fierté et un honneur. C'est un grand plaisir pour moi. Nous avons reçu un merveilleux accueil. Les joueurs nous ont aussitôt intégré et mis à l'aise. Ils nous soutiennent et nous donnent des conseils à l'entraînement", a dit le latéral droit de 18 ans.

Ils ont invité le public sénégalais à venir nombreux au staAde Abdoulaye Wade de Diamniadio, vendredi, soutenir l'équipe du Sénégal pour une victoire contre le Malawi.

Le Sénégal est logé dans la poule L avec, aussi, le Burundi et le Burkina Faso. Les Lions sont deuxièmes au classement avec quatre points (+1), derrière les Etalons du Burkina qui comptent le même nombre de point, mais avec un meilleure goal-average (+2).

Les Burundais et les Malawites sont respectivement troisième et quatrième du groupe.

Une double victoire de l'équipe nationale du Sénégal devrait lui assurer sa qualification pour la prochaine édition de la CAN.