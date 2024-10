Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - Echanges autour des synergies à développer ensemble

Une conférence-business a été organisée, le 5 octobre, au Rocher des Ages à Pointe-Noire à l'initiative du Congrès des chefs d'entreprises du Congo (CCEC) en présence de Louis Gabriel Missatou, premier vice-maire de Pointe-Noire, Marius Stony Mavoungou, secrétaire général et vice-président du CCEC et de plusieurs chefs d'entreprises. L'activité a été couplée à la présentation officielle du bureau départemental du CCEC.

«Construire l'avenir économique du Congo vers une synergie durable entre le secteur public et privé » a été le thème de l'activité. En lançant cette initiative, le CCEC qui réunit les acteurs du secteur privé formel et informel, les coopératives, les industries et services affirme son ambition à jouer un rôle prépondérant dans le dialogue public-privé en facilitant des solutions concrètes pour le développement économique du Congo. « Les entreprises du Congo sont appelées à favoriser un environnement propice à la croissance économique et à la prospérité du Congo », a dit Marius Mavoungou, secrétaire général et vice-président du CCEC en présentant l'activité.

En ouvrant la cérémonie, Louis Gabriel Missatou a déclaré : « Les entreprises sont appelées à jouer un rôle de premier plan. Elles sont donc mises dans un contexte où elles sont les fers de lance non seulement de la formation mais surtout de l'employabilité des jeunes. Une synergie durable entre le secteur public et privé, autrement dit le partenariat public-privé qui constitue à n'en point douter le mode de financement ou de collaboration adapté entre le secteur public et privé.

Au Congo, l'environnement des affaires se prête particulièrement à ce mode ou à cette approche de travail, de collaboration ou de partenariat. Pour relever les défis qui doivent se présenter, d'importants moyens financiers, techniques et humains sont nécessaires.» Et d'ajouter : « Il sied donc d'affirmer sans hésiter que le partenariat public-privé reste le maillon essentiel du financement des projets. Et en cette année dédiée à la jeunesse, l'apport d'une jeunesse formée et entrepreneuriale est essentielle. On ne le dira jamais assez, il vaut une jeunesse créative qui ose, plutôt qu'une jeunesse assistée ».

Confirmé lors de la réunion du conseil d'administration du CCEC, le bureau départemental composé de sept membres a été présenté à l'assistance. Givray Tsakala en est le président. Sa mission est de représenter le CCEC dans le département, de coordonner les activités locales et de promouvoir les intérêts des chefs d'entreprises du Congo. « Ensemble, nous devons construire un partenariat solide basé sur la confiance et la collaboration afin de favoriser un environnement propice à la croissance et à l'innovation », a- t-il dit en prenant ses fonctions.

Et de poursuivre : « Chers collègues, il est temps de passer à l'action, chaque membre du bureau, chaque chef d'entreprise ici présent a un rôle à jouer. Nous devons nous engager à favoriser le dialogue, à développer des synergies, qui porteront notre économie. Les défis sont multiples mais ensemble bâtissons un avenir où chaque entreprise, quelle que soit sa taille peut prospérer et contribuer au développement de notre département. Ces défis sont aussi une source d'opportunités que nous devons saisir avec détermination ».

La conférence-business sur le thème « Construire l'avenir économique du Congo vers une synergie durable entre le secteur public et privé » a constitué le clou de l'activité. Elle a été animée par Louis Gabriel Missatou, Marius Mavoungou, Martial Makouangou Mberi, secrétaire chargé du développement des secteurs d'assurance et des services financiers du CCEC Pointe-Noire. Le développement économique du pays ne peut se réaliser qu'à travers une coopération harmonieuse entre les secteurs public et privé, ont reconnu les orateurs.

Aussi le cadre légal et institutionnel doit-il favoriser l'initiative locale sans enfreindre l'apport des entreprises étrangères. « Les règles doivent être égales. Le rôle de facilitation joué par les pouvoirs publics doit faire qu'on privilégie l'initiative locale. Les entreprises étrangères étant bien entendu aussi les bienvenues au Congo», a dit Louis Gabriel Missatou.

Pour Marius Stony, il est important de rendre compétitive la destination Congo. On doit saisir les opportunités que nous offre l'Etat telles les exonérations, l'attribution de certains marchés, l'accomplissement de certains services et tâches...« Cependant, les entreprises locales ne doivent aucunement méconnaître la législation et les lois en vigueur dans le pays pour bien développer leurs activités », a-t-il ajouté. En guise d'exhortation, le vice-maire s'adressant aux chefs d'entreprise à la fin de l'activité a dit : « Ayez de l'audace, ne jamais briser vos ambitions, visez loin, croyez en votre pays ».