Gabon: Un incendie fait des sans abri à Lastoursville au quartier Ndoumbou

Un incendie a réduit toute une habitation en cendre, la nuit du 03 octobre 2024 au quartier Ndoumbou à Lastoursville, dans la province de l'Ogooué-Lolo. Tout ou presque est parti en fumée. Plus rien ou presque à récupérer. Les flammes étaient violentes et n'ont pas laissé le temps à la maman de plus de 60 ans et les autres occupants de sauver quelques affaires.

C'est dans la nuit du 03 septembre dernier que les flammes ont ravagé toute une habitation de plusieurs chambres, emportant tout ou presque à leur passage. D'après les informations recueillies, tout serait parti d'un cours circuit et le feu n'a pas eu pitié des occupants de cette maison déjà en ruine.

Rachel Boundama Siri, une sexagénaire qui a tout perdu, appelle au secours. "J'ai tout perdu. Mon âge avancé, je ne peux plus me battre pour réparer ce que le feu a emporté. Je demande aux autorités de notre pays de me venir en aide. Je suis sans rien, sans force. Mon espoir repose sur les personnes de bonnes foi qui peuvent m'aider à recouvrer ma dignité. Je compte beaucoup sur les nouvelles autorités. J'ai besoin d'un toit aussi modeste soit-il" lance t-elle.

Elle a eu la vie sauve grâce aux voisins à qui elle ne cesse remercier." Je tiens à rendre grâce à Dieu qui m'a épargnée des violentes flammes. Je remercie la vigilance et la promptitude du voisinage. Vraiment merci pour tout. Que le Seigneur vous le rende au centuple" dira t-elle en toute reconnaissance.

Maman Rachel Boundame Siri a lancé un cri d'alarme et espère qu'elle ait un toit. Un toit où à son âge, elle peut dormir paisiblement.