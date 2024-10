Maroc: Journée mondiale de la santé mentale - Campagne nationale de sensibilisation du 10 au 17 octobre (Ministère)

Rabat — Le Maroc qui célèbre ce jeudi, à l'instar de nombreux pays, la Journée mondiale de la santé mentale, organise une campagne nationale de sensibilisation avec pour objectif d'informer les citoyennes et citoyens et les professionnels de santé sur l'importance de la santé mentale, a annoncé le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette campagne qui s'étale du 10 au 17 octobre 2024, vise ainsi à informer et sensibiliser la population sur les problèmes de santé mentale et les possibilités de soutien, indique le ministère dans un communiqué, soulignant que la célébration de cette journée mondiale de la Santé offre une occasion de sensibiliser et d'investir davantage en faveur de la santé mentale au niveau des individus, et dans les milieux de vie y compris le milieu du travail.

Cette campagne sera menée en deux volets : présentiel avec des sessions d'information, des ateliers et des conférences organisés dans différentes villes pour favoriser les échanges directs avec la population, ainsi qu'un volet digital, qui comprend la diffusion de contenu éducatif sur les réseaux sociaux, et les plateformes du ministère.

La santé mentale demeure un domaine qui nécessite davantage d'attention et d'investissements, et sa promotion est une responsabilité partagée entre les différentes parties prenantes, rappelle la même source.

À ce titre, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a annoncé la préparation du lancement du Plan Stratégique Multisectoriel de la Santé Mentale 2030, qui a été élaboré en collaboration avec tous les acteurs concernés, y compris les personnes ayant une expérience vécue avec les problèmes de santé mentale.

Par ailleurs, l'offre de soins en santé mentale au Maroc inclut principalement 11 hôpitaux psychiatriques, 34 services de psychiatrie intégrés dans des hôpitaux généraux, offrant ainsi 2.260 lits, fait savoir le ministère, qui fait également état de 4 établissements de réhabilitation psychosociale, et des équipes spécialisées comprenant 362 psychiatres et 1.301 infirmiers psychiatriques.

En 2023, ces services ont permis de prendre en charge 250.624 personnes selon une approche médico-psycho-sociale, ajoute la même source.

La situation de la santé mentale dans le monde reste préoccupante à savoir que près d'un milliard de personnes sont touchées par des troubles mentaux, et environ 75% des personnes souffrant de troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'usage de substances psychoactives n'ont pas accès à des soins de santé.

Au Maroc, d'après les dernières études sur la charge mondiale de morbidité, plus de 17% de la population est affectée par les problèmes de santé mentale, indique le communiqué, précisant que ces derniers constituent la première cause d'incapacité (22,3% de la charge d'incapacité), et la deuxième cause de morbidité nationale (10,52% du fardeau global des maladies), juste après les maladies cardiovasculaires (25,68%) et avant les cancers (8,02%).