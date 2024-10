Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Mwami Ndeze Katureve dénonce l'intronisation d'un chef coutumier par le M23 à Bwisha

Le vice-ministre de l'Intérieur et chef légitime de la chefferie de Bwisha, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), récuse l'intronisation d'un certain Partick Nzeke par les rebelles du M23 en tant que nouveau chef traditionnel de la chefferie de Bwisha.

Jean Paptise Ndeze Katureve, qualifie cet acte illégal de « profanation du patrimoine et pouvoir coutumier de son entité ».

Ainsi, dans son rapport fait mardi 8 octobre au chef de l'Etat, le vice-ministre des Affaires coutumières, parle de violation grave des règles coutumières :

« Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guygari qui est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau, et donc ce sont des faits graves qu'il fallait dénoncer, et j'ai eu à le faire à travers un rapport et le chef de l'Etat voulait l'entendre. Ça fait deux ans, jour pour jour j'ai quitté Rutshuru et je me demande pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de démontrer qu'ils sont aux abois et qu'ils n'ont plus d'alternative ».

Cette autorité coutumière dit avoir quitté ce territoire avec ses sept chefs des groupements pour exprimer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 soutenue par le Rwanda et l'Ouganda.

D'après Jean-Baptiste Ndeze Katureve, le Gouvernement est solidaire avec lui et que « le soi-disant chef que le M23 a intronisé est un chef de pacotille ».

« Le Rwanda et l'Ouganda sont coincés du fait qu'aucun chef coutumier n'est derrière eux dans la chefferie de Bwito, Masisi et d'ailleurs », conclut-il.