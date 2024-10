Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Sébastien Désarbre croit en la victoire de la RDC face à la Tanzanie

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Désarbre a dit, mercredi 9 octobre, être confiant en la victoire de la RDC face à la Tanzanie au stade des Martyrs de Kinshasa.

Il l'a dit quelques heures avant cette rencontre, comptant pour la 3e journée du groupe H des éliminatoires de la CAN 2025.

« L'objectif est de se qualifier au bout de six matches. On est bien lancé dans cette campagne. Il nous faut 10 à 11 points pour se qualifier. On en a 6 actuellement. On prépare les matches les uns après les autres pour être plus performance possible », a fait savoir Sébastien Désarbre.

Le technicien français affirme compter sur le public congolais à qui il demande de faire le déplacement du stade pour soutenir ses poulains.

Il a également recommandé à ses joueurs de faire preuve de vigilance fauves congolais devant une nation qui n'a enregistré aucune défaire sur cinq matches disputés.

Pour sa part, le coach de la Tanzanie, Hemed Morocco a rapporté qu'il reconnaît la performance de la RDC mais affirme que ses joueurs vont tout donné pour faire un bon résultat.

«Nous savons bien que la RDC est en train d'enchainer des performances au niveau africain. La RDC a de très bons joueurs mais elle a aussi des difficultés qu'eux-mêmes connaissent. Nous sommes concentres pour faire un bon résultat. Ca sera difficile mais nous allons tout donner pour faire de bons résultats », a-t-il souligné.

La dernière fois que la RDC a rencontré la Tanzanie c'était en CAN jouée en Côte d'Ivoire et là ils avaient fait match nul.