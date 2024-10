Afrique: L'Angola analyse l'accès des produits des pays de la zone de libre-échange de la SADC

Luanda — L'accès des produits des pays qui font déjà partie de la Zone de Libre-échange (ZCL) de la SADC au marché angolais est parmi les questions qui dominent le Forum consacré à l'adhésion de l'Angola au Protocole sur les échanges commerciaux de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe qui a lieu à Luanda.

Le négociateur en chef de l'Angola dans la zone de libre-échange de la SADC, Videira Pedro, a déclaré que le pays recevrait la liste des produits prioritaires pour le marché national, en mettant l'accent sur les produits de la catégorie A.

Parmi les pays qui souhaitent désormais envoyer leurs produits sur le marché angolais, dans le cadre de la ZCL, la source a souligné le Botswana, qui s'intéresse à vendre de la viande bovine en Angola, l'Afrique du Sud, dans le segment des fruits, et la Namibie, également intéressée par la vente de viande bovine en Angola.

"Avec ces demandes, nous essaierons de concilier toutes les demandes, pour voir comment nous pouvons les classer dans la catégorie A et les libéraliser immédiatement", a-t-il indiqué.

Se confiant à la presse, il a ajouté qu'à l'heure actuelle, les négociations se poursuivent sur l'offre révisée proposée par l'Angola, livrée il y a un an au Secrétariat de la SADC, et par certains pays qui souhaitent avoir immédiatement accès au marché angolais pour certains produits pertinents pour leurs pays respectifs.

%

Concernant l'adhésion de l'Angola à la Zone de Libre Échange, l'attaché commercial de l'Angola en Afrique du Sud a réitéré que les négociations se poursuivent, avec un processus qui est déjà à la « porte d'entrée », avec la présentation de sa proposition d'offre.

Il a également précisé que le pays avait fait des contre-propositions concernant les demandes formulées par les pays membres, ce qui obligera l'Angola à assouplir et à reformuler l'offre tarifaire initiale.

Il a ajouté que, d'ici l'année prochaine, l'Angola pourra soumettre ses instruments d'adhésion à la ZCL, qui, entre autres avantages, incluent les prix abordables des produits importés, car ils seront exemptés des droits de douane, en plus d'intensifier les échanges commerciaux entre les entreprises de différents pays.

En adhérant pleinement au protocole commercial de la région, l'Angola aura un accès élargi aux marchés de la communauté, bénéficiant d'exemptions ou de réductions des tarifs douaniers, de la simplification des règles d'origine, entre autres avantages commerciaux, en plus de garantir une concurrence sur un pied d'égalité avec les autres membres.

Du 7 au 11 de ce mois, à Luanda, se tiendra le Forum consacré à l'adhésion de l'Angola au Protocole d'échanges commerciaux de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe, promu par le Ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'événement vise à discuter de l'adhésion du pays à ce protocole, en se concentrant sur la mise en oeuvre d'une proposition d'offre tarifaire révisée, servant de plate-forme technique pour analyser et débattre des questions cruciales pour l'intégration régionale, couvrant le commerce des biens et des services entre les pays membres de la SADC.

Le forum fait suite à une série de négociations qui alignent la position de l'Angola sur les résultats de la 58ème réunion du Forum de négociations commerciales de la SADC, tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, entre le 23 et le 25 mai de cette année.

En vigueur depuis 2008, la Zone Libre-échange regroupe 13 des 16 membres actifs de l'organisation, dans le cadre de transactions commerciales. L'Angola, les Comores et la République démocratique du Congo (RDC) n'ont pas encore pleinement mis en oeuvre le Protocole.

En mars 2023, une équipe technique angolaise a participé à une session du Secrétariat exécutif de la SADC, au cours de laquelle les étapes vers l'adhésion effective du pays ont été discutées.

Le processus de consolidation de cette zone commerciale prévoit dans un premier temps l'inclusion de pays qui ne sont pas encore membres à part entière, comme l'Angola, qui est l'un des plus grands marchés de la région sud, avec le potentiel de renforcer le commerce intrarégional et de stimuler son économie, selon le directeur du développement industriel et du commerce au Secrétariat de la SADC, Dhunraj Kassee.

La SADC est une communauté économique régionale composée de 16 États membres, à savoir l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'eSwatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

La mission de ce bloc économique est de promouvoir une croissance économique durable et équitable, ainsi que le développement socio-économique, grâce à des systèmes de production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne gouvernance, une paix et une sécurité durable.