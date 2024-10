Angola: L'ARSEG défend la création de réassureurs pour le transport maritime

Luanda — L'Agence Angolaise de Régulation et de Supervision des Assurances (ARSEG) défend la création de partenariats avec des réassureurs de premier ordre pour couvrir les risques maritimes.

Selon l'administrateur exécutif de l'ARSEG, Jesus Teixeira, il est nécessaire que les entreprises du secteur établissent des relations avec des partenaires possédant une expérience consolidée, afin de garantir la stabilité de l'activité.

Le gouvernant, qui intervenait à la Ière Conférence sur l'Assurance Maritime et Portuaire, a déclaré que les opportunités pour le secteur dans le contexte maritime et portuaire en Angola sont vastes et prometteuses, avec la modernisation continue des ports et l'augmentation du volume des échanges de marchandises.

Il a évoqué la création de partenariats avec des courtiers et consultants spécialisés dans le cadre des bonnes pratiques internationales.

Selon lui, la participation de réassureurs de renommée internationale est essentielle, compte tenu de l'ampleur des risques liés au transport maritime.

"Nous devons encourager la présence de réassureurs experts dans les marchés émergents et qui connaissent les enjeux régionaux", a-t-il déclaré, soutenant des solutions qui non seulement atténuent les risques inhérents aux opérations, mais renforcent également la confiance des investisseurs.

Selon l'administrateur, l'Angola a du potentiel pour devenir un centre régional du commerce maritime et portuaire et le secteur des assurances doit suivre cette évolution avec agilité et innovation.

Jesus Teixeira a déclaré que l'ARSEG s'engage à travailler avec le secteur privé, en développant un cadre réglementaire moderne qui encourage l'innovation et promeut un marché de l'assurance compétitif et robuste.

Dans ce sens, il a exprimé l'espoir que l'événement soit le point de départ d'initiatives concrètes qui rendront le secteur du transport maritime et portuaire de plus en plus sûr, compétitif et capable de contribuer de manière significative au développement du pays.

Il a estimé que l'assurance maritime pourrait bénéficier d'une intégration plus étroite avec le secteur bancaire, facilitant la création de produits financiers combinant assurance et financement des navires et des infrastructures portuaires.

D'autre part, l'administrateur a souligné les types d'assurances indispensables pour des opérations efficaces dans ce domaine, comme l'assurance corps et l'assurance des machines.

Il a répertorié les risques liés à l'activité, à savoir les risques immobiliers et financiers, la responsabilité civile et les risques contre l'intégrité physique des personnes.

Selon Jesus Teixeira, les données sur le commerce extérieur de l'Institut National de la Statistique (INE), se référant à 2022, font état d'importations de huit milliards de kwanzas et d'exportations atteignant 23 milliards de kwanzas.

Ce volume d'importations et d'exportations, a-t-il dit, démontre un énorme potentiel pour la croissance de l'assurance maritime dans le pays.

L'événement a été promu par l'Agência de Negócios Multiplicação, en partenariat avec le portail Mutualistes, Assurances et Fonds de Retraite et visait à discuter des stratégies sectorielles, des modalités et des meilleures actions des différents acteurs du marché.

Le secteur compte 23 compagnies d'assurance dans le pays et environ deux mille médiateurs et courtiers.